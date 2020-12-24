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Американский F/A-18 «сильно ударит» по российскому МиГ-29

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F/A-18E/F
F/A-18E/F.
Источник изображения: thedrive

Американский аэрокосмический гигант Boeing находится на пути к тому, чтобы обогнать российские оборонные компании в качестве крупнейшего зарубежного поставщика оружия в Индию, поскольку Военно-морские силы (ВМС) этой страны выразили заинтересованность в потенциальной покупке F/A-18 Super Hornet, уверяет Defence Blog.

К такому выводу издание пришло, обратив внимание на размещенный в Twitter ролик, в котором показан взлет F/A-18E Super Hornet с трамплина. Defence Blog отмечает, что таким образом американский истребитель продемонстрировал способность взлета по схеме Short Take-Off But Arrested Recovery (STOBAR), использующейся на индийском авианосце Vikramaditya (переоборудованном и модернизированном советском «Адмирале Горшкове»).

«В настоящее время ВМС Индии приближаются к закупке Super Hornet в дополнение к своим МиГ-29К российского производства. Если контракт будет подписан, это сильно ударит по позициям России в регионе», — пишет издание.

В декабре американский журнал Aviation Week & Space Technology представил прогноз, согласно которому в первой половине следующего десятилетия российские истребители Су и МиГ на мировом рынке займут долю в десять процентов. Согласно данным издания, первые самолеты на мировом рынке займут долю в девять процентов (15,2 миллиарда долларов), вторые — в один (2,1 миллиарда). В Aviation Week & Space Technology уверены, что в 2021-2025 годах будет произведено 218 истребителей Су и 43 самолета МиГ.

В феврале директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что Индия попросила Россию обеспечить «более высокую надежность» истребителей МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
F-18
Super Hornet
МиГ-29
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Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
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1 комментарий
№1
24.12.2020 16:58
Цитата, q
К такому выводу издание пришло, обратив внимание на размещенный в Twitter ролик, в котором показан взлет F/A-18E Super Hornet с трамплина

размещенный в Twitter ролик - это просто супер аргумент.....(:

примерно как надпись на заборе.
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