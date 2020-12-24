Северный флот получил статус военного округа

Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 декабря 2020 года подписал Указ № 803 "О Северном флоте", предписывающий с 1 января 2021 года "считать Северный флот межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооруженных сил России, выполняющим задачу военного округа".

Со стороны bmpd укажем, что, таким образом Северный флот становится пятым военным округом Российской Федерации, наряду с существующими с 2010 года Западным, Центральным, Южным и Восточным военными округами. Северный флот территориально в качестве военного округа охватывает Республику Коми, Архангельскую и Мурманскую области, а также Ненецкий автономный округ.

С 1 декабря 2014 года Северный флот является Объединенным стратегическим командованием, выполняя функции межвидового стратегического объединения, де-факто - военного округа. Таким образом, нынешний указ Президента России закрепляет этот статус военного округа юридически.

Военно-административное деление территории Российской Федерации с 15 декабря 2014 года. Синим цветом обозначена территория охвата Северного флота (с) wikipedia.org