Войти
ИноСМИ

Milliyet (Турцию): политика по Крыму

801
0
0
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Гунеев

Турция, поддерживая Украину, работает в целях отделения Крыма от России, пишет автор. По его мнению, отправку турецких беспилотников на Украину и проведение учений вместе с украинской армией можно рассматривать как подготовку к этому. Неужели Турция совершит эту ошибку ради умиротворения США?

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 17 декабря посетили Украину.

Наряду с официальными лицами два министра также встретились с крымской сепаратистской делегацией.

Министры сделали акцент на "соглашении о стратегическом партнерстве" между двумя странами, вновь подтвердили, что Турция не признает решение Крыма о присоединении к России по итогам референдума.

С другой стороны, как известно, у нас серьезные проблемы с США.

США создали базы в Греции, объединили Израиль, Египет, Южный Кипр, Грецию в альянс в Восточном Средиземноморье.

США аннулировали наше партнерство в программе F-35, ввели санкции, чтобы мы отказались от С-400.

Европейский Союз всеми своими 27 членами откровенно поддерживает США и Грецию.

В этих условиях есть ли необходимость настраивать Россию против нас?

Российский журналист Ишхан Мироев в статье, опубликованной на сайте "Арты герчек" (Artı Gerçek), отмечает, что подобно тому, как, поддерживая Азербайджан, Анкара обеспечила переход Карабаха в другие руки, Турция, поддерживая Украину, работает в целях отделения Крыма от России. По его мнению, отправку турецких БПЛА на Украину и проведение учений вместе с украинской армией можно рассматривать как подготовку к этому.

Какая может быть польза от вражды с Россией именно сейчас? В чем логика?

Цель - успокоить США? Все как раз наоборот, мы только позволим им напирать на нас еще смелее.


Мелих Ашик (Melih Aşık)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Греция
Египет
Израиль
Кипр
Россия
США
Турция
Украина
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Проекты
БПЛА
Военные учения
Евросоюз
Похожие новости
30.11.2020
Голубь мира против козла отпущения
14.09.2020
Анкара и Каир сталкиваются лбами в Ливии
23.04.2020
Имперские страсти президента Эрдогана
31.07.2019
The Times (Великобритания): Запад не может позволить себе потерять Турцию
26.03.2018
Где Вашингтон может нанести следующий удар
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.12 20:05
  • 18
Интервью Юрия Борисова
  • 24.12 19:55
  • 3
Военнослужащие Космических сил США отныне будут называться «Стражами»
  • 24.12 19:28
  • 32
Уроки Карабаха: могут ли российские средства ПВО противостоять беспилотникам
  • 24.12 19:23
  • 8
Россия за 8 лет почти в 40 раз увеличила арсенал крылатых ракет большой дальности - Минобороны
  • 24.12 19:22
  • 106
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 24.12 19:08
  • 16
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 24.12 19:06
  • 4
Электрический самолет от Metro Hop сможет взлетать с ВПП длиной 25 метров
  • 24.12 18:57
  • 8
"Невероятно крутые параметры". Военный эксперт о двигателе ПАК ДА
  • 24.12 18:52
  • 1
Авиадесантируемая самоходка "Лотос" для ВДВ вышла на предварительные испытания
  • 24.12 18:41
  • 1
Соглашение о постройке турецких корветов проекта MILGEM для ВМС Украины
  • 24.12 18:39
  • 1
Российская армия получила более 900 беспилотников с 2012 года
  • 24.12 18:37
  • 2
F-35 и F-16 ВВС США выполнили «слоновью прогулку» у границ России
  • 24.12 17:36
  • 161
Огневая мощь свободы
  • 24.12 17:31
  • 2
Интервью главы ОСК Алексея Рахманова
  • 24.12 17:13
  • 2158
Как насчёт юмористического раздела?