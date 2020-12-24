Milliyet (Турцию): политика по Крыму

Турция, поддерживая Украину, работает в целях отделения Крыма от России, пишет автор. По его мнению, отправку турецких беспилотников на Украину и проведение учений вместе с украинской армией можно рассматривать как подготовку к этому. Неужели Турция совершит эту ошибку ради умиротворения США?

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 17 декабря посетили Украину.

Наряду с официальными лицами два министра также встретились с крымской сепаратистской делегацией.

Министры сделали акцент на "соглашении о стратегическом партнерстве" между двумя странами, вновь подтвердили, что Турция не признает решение Крыма о присоединении к России по итогам референдума.

С другой стороны, как известно, у нас серьезные проблемы с США.

США создали базы в Греции, объединили Израиль, Египет, Южный Кипр, Грецию в альянс в Восточном Средиземноморье.

США аннулировали наше партнерство в программе F-35, ввели санкции, чтобы мы отказались от С-400.

Европейский Союз всеми своими 27 членами откровенно поддерживает США и Грецию.

В этих условиях есть ли необходимость настраивать Россию против нас?

Российский журналист Ишхан Мироев в статье, опубликованной на сайте "Арты герчек" (Artı Gerçek), отмечает, что подобно тому, как, поддерживая Азербайджан, Анкара обеспечила переход Карабаха в другие руки, Турция, поддерживая Украину, работает в целях отделения Крыма от России. По его мнению, отправку турецких БПЛА на Украину и проведение учений вместе с украинской армией можно рассматривать как подготовку к этому.

Какая может быть польза от вражды с Россией именно сейчас? В чем логика?

Цель - успокоить США? Все как раз наоборот, мы только позволим им напирать на нас еще смелее.

Мелих Ашик (Melih Aşık)