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ТАСС

Вооруженные силы РФ получили за год 551 единицу ракетно-артиллерийского вооружения

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Развертывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"
Развертывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

В их число входят 22 зенитных ракетных комплекса и 71 средство разведки

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Более 550 единиц ракетно-артиллерийского вооружения получила российская армия в 2020 году. Об этом сообщается в подготовленном Минобороны РФ сборнике "Армия в цифрах - 2020".

"Всего поставлена 551 единица основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ). Более чем на 70% увеличена доля современных образцов РАВ", - указано в нем.

В сборнике уточняется, что в их число входят 22 зенитных ракетных комплекса, 270 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, 188 противотанковых ракетных комплексов и 71 средство разведки.

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