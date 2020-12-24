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ТАСС

Arianespace подтвердила запуск "Союза" с космодрома Куру 28 декабря

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Мобильная башня обслуживания для ракеты-носителя "Союз-СТ" на стартовом комплексе космодрома Куру
Мобильная башня обслуживания для ракеты-носителя "Союз-СТ" на стартовом комплексе космодрома Куру.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Согласно опубликованному расписанию, запуск состоится в 19:42 по московскому времени

ПАРИЖ, 22 декабря. /ТАСС/. Французская компания - оператор космических запусков Arianespace анонсировала запуск российской ракеты-носителя "Союз" с французским военным разведывательным спутником CSO-2 28 декабря с космодрома Куру. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении компании.

В коммюнике отмечается, что состоится 10-й и последний в этом году запуск, осуществляемый компанией. "Arianespace отправит на Солнечно-синхронную орбиту спутник наблюдения Земли CSO-2, предназначенный для применения в области обороны и безопасности", - добавили в компании.

Согласно опубликованному расписанию, запуск состоится в 19:42 по московскому времени.

Первый французский спутник CSO-1 был запущен ракетой "Союз-СТ-А" с космодрома Куру в декабре 2018 года.

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Страны
Россия
Франция
Компании
Arianespace
Проекты
Ariane РН
Союз РН
Союз-2 РН
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