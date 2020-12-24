Парламент Турции продлевает мандат военной миссии в Ливии

Стамбул. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Парламент Турции одобрил предложение о продлении сроков пребывания турецкого военного контингента в Ливии еще на 18 месяцев, сообщает во вторник агентство "Анадолу".

"Принимая во внимание существующие риски и интересы Турции в Средиземном море и на севере Африки, предлагается продлить мандат миссии турецких военнослужащих в Ливии еще на 18 месяцев", - цитирует агентство текст документа.

"Анадолу" отмечает, что сохранение режима прекращения огня и продвижение политического диалога в Ливии имеют приоритетное значение для Анкары.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи правительство национального согласия Файеза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.