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Америка испугалась остаться без микросхем для армии и ищет, чем помочь производителям

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Здание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Charles Dharapak, File

Пентагон опасается остаться без микрочипов для критически важных оборонных систем. «Доверенных» производителей полупроводниковой продукции у американских военных не так много, да и те испытывают проблемы на фоне коронакризиса. Ведомство планирует поддержать развитие отрасли в стране при помощи новой программы RAMP-C.


Минобороны США поддержит полупроводниковую отрасль

Министерство обороны США планирует поддержать национальное производство в сфере полупроводниковой продукции, подходящей для применения в «оборонке».

Как утверждает Reuters, ведомство в скором времени начнет сбор предложений, которые будут учтены при разработке новой государственной программы. В рамках этой программы будут предложены меры по стимулированию наращивания производства микрочипов на территории страны.


Американцы боятся остаться без чипов

Крупнейшие американские чипмейкеры, такие как Apple, Qualcomm и Nvidia полагаются на производственные мощности контрактных производителей микропроцессоров, например, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) и Samsung Electronics. Большинство фабрик этих компаний расположены в Южной Корее или на Тайване. Американские власти не имеют контроля над производственным процессом полупроводников на фабриках этих компаний, поэтому не могут гарантировать соответствие выпускаемой ими продукции стандартам национальной безопасности.

С другой стороны, корпорация Intel располагает фабриками на территории США, однако производственных мощностей заводов в основном хватает лишь на удовлетворение собственных нужд компании, да и то не всегда. К примеру, в 2018-2019 гг. на рынке наблюдался дефицит процессоров Intel.

Давний партнер американских вооруженных сил – компания Globalfoundries владеет сразу несколькими «доверенными» фабриками в США – по одной в Берлингтоне (штат Вирджиния) и Ист-Фишкилле (штат Нью-Йорк), двумя в Нью-Йорке – так и за их границами – в Германии, Китае и Сингапуре. Однако, учитывая опережающее восстановление спроса на полупроводниковую продукцию в мире после первой волны пандемии COVID-19, существует риск дефицита микрочипов, который может в какой-то мере сказаться и на американских военных.


Программа RAMP-C

Согласно сообщению, размещенному на веб-сайте National Security Technology Accelerator (NSTA) – некоммерческой организации, выступающей в роли посредника между госструктурами и бизнесом, минобороны США хочет повлиять на сложившуюся ситуацию.

Ведомство предложит ряд стимулирующих мер, нацеленных на создание новых предприятий по разработке и производству микрочипов на территории страны. Построенные фабрики смогут обслуживать как частных клиентов, так и государственных заказчиков.

NSTA в заявлении на своем сайте подчеркивает, что в настоящее время не существует таких условий, при которых расположенное на территории США передовое производство необходимых министерству обороны чипов было бы коммерчески жизнеспособным. Такие условия в рамках новой программы и планирует создать американское оборонное ведомство.

Какими именно могут быть стимулирующие меры, Reuters не уточняет. Известно, что новая программа МО США получит название Rapid Assured Microelectronics Prototypes – Commercial (RAMP-C).


Власти США подключают Intel, TSMC готовится

В начале октября 2020 г., отмечает Reuters, Intel выиграла вторую фазу контракта на обновление и разработку более продвинутых полупроводников для МО США.

TSMC, один из крупнейших в мире производителей полупроводниковой продукции, планирует построить фабрику в Аризоне. В ноябре 2020 г. власти города Финикс одобрили проект компании. Вероятно, ее услугами смогут воспользоваться и американские военные.

Известно, что в проект компания потратит $12 млрд. Эту сумму TSMC намерена вкладывать постепенно – она собирается потратить ее в период с 2021 по 2029 гг. Вероятнее всего, завод будет запускаться частями – компания готовится начать первое производство не позднее 2024 г.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Сингапуp
США
Тайвань
Проекты
2020-й год
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