ФСИН установила на тысячи ПК «Мой офис» и российский Linux «Альт»

Новые 6,3 тыс. компьютеров для ФСИН, закупленные ведомством у российского сборщика «железа» «Депо электроникс», получили «на борт» отечественную ОС «Альт» и офисный пакет «Мой офис».

Российское ПО для ФСИН

Как выяснил CNews, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) приобрела порядка 6,3 тыс. компьютеров российской сборки с предустановленными на них отечественными ОС «Альт рабочая станция 9» производства компании «Базальт СПО» и офисным пакетом «Мой офис стандартный» компании «Новые облачные технологии». Сборщиком техники выступила «Депо электроникс».

Как отмечают разработчики софта, совместная работоспособность обоих упомянутых продуктов подтверждается присутствием их в каталоге совместимости программного обеспечения, который ведет отраслевая ассоциация АРПП «Отечественный софт».

Компьютеры поставляются во ФСИН по итогам объявленного в конце марта 2020 г. тендера с начальной ценой контракта в 379,6 млн руб. Непосредственным заказчиком выступило федеральное казенное учреждение «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН». Кроме «Депо» других претендентов на господряд не оказалось. Контракт был подписан с компанией с незначительным снижением суммы лота — за 379,55 млн руб.

Таким образом, речь идет не о замещении какого-либо ПО, а о предустановке российских разработок на новые компьютеры.

Что за софт будет использовать ФСИН

Как отмечают разработчики, «Мой офис стандартный» представляет собой программное обеспечение для работы с документами на любых платформах, в том числе, на компьютерах с российскими процессорами компаний МЦСТ (создатель линейки «Эльбрус») и «Байкал электроникс». Продукт совместим с российскими и зарубежными операционными системами, включает средства для работы с документами, электронной почтой, календарем и контактами и обладает возможностями по интеграции в ПО сторонних производителей. Продукт обеспечивает возможность полного контроля над данными на стороне заказчика, сертифицирован ФСТЭК и Минобороны для работы с конфиденциальной информацией и гостайной.

Что касается линейки операционных систем «Альт», то она представляет собой дистрибутивы для серверов и рабочих станций, готовые наборы программ для повседневной работы пользователей. Все они внесены в Единый реестр российского ПО при Минцифре. Разработчики указывают, что жизненный цикл операционных систем «Альт» обеспечивается на основе отечественного независимого репозитория свободных программ «Сизиф» (Sisyphus), одного из крупнейших в мире.

ОС «Альт» работают на различных аппаратных платформах: на российских, наиболее популярных зарубежных, а также на открытых международных. ОС «Альт» поддерживают платформы e2k и e2kv4 («Эльбрус»), MIPS32 («Байкал-Т1»), Power (Yadro Power 8 и 9), ARM64 («Байкал-М», Huawei Kunpeng, ThunderX и др.). С операционными системами «Альт» совместимо большое количество прикладных программ из реестра российского ПО, заверяют разработчики.

Некоторые факты о популярности российского ПО

Разработчики в разговоре с CNews отметили, что рассматриваемый проект ФСИН стал продолжением серии поставок отечественных операционных систем в правоохранительные органы России. Только в первой половине 2020 г. партнеры «Базальт СПО» оснастили сертифицированной ОС «Альт 8 СП рабочая станция» рабочие места в органах МВД Москвы, Самарской, Новосибирской и Ростовской областей, Ставропольского и Хабаровского краев.

«Органы государственной власти начинают все шире переходить на отечественные программные продукты, а в последнее время активность в области импортозамещения проявляют и правоохранительные органы, — отметил Алексей Смирнов, гендиректор “Базальт СПО”. — В их цифровой среде обрабатывается, в числе прочего, информация, содержащая служебную тайну и персональные данные. Поэтому востребованы как ОС “Альт” общего назначения, так и сертифицированные защищенные операционные системы».

«Применение защищенных продуктов в государственных структурах позволяет значительно сократить риски несанкционированного доступа к данным и гарантирует отсутствие недокументированных возможностей в программном обеспечении, — полагает Дмитрий Комиссаров, генеральный директор “Моего офиса”. — “Мой офис” — единственное российское защищенное офисное ПО, безопасность облачных и настольных приложений которого подтверждена ФСТЭК России. Наши технологии могут применяться как в информационных системах первого класса защищенности, так и в информационных системах обрабатывающих государственную тайну до уровня совершенно секретно, включительно».

Денис Воейков