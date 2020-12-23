Американцы показали трамплинные испытания истребителя F/A-18E/F Super Hornet

Истребитель-бомбардировщик F/A-18E/F Super Hornet испытали взлетом с помощью трамплина. Так американцы сымитировали условия индийского авианосца «Викрамадитья», не имеющего катапульты.

Американская корпорация Boeing хочет потеснить Россию с индийского рынка вооружений. Как стало известно ранее, для этого она испытала многоцелевой истребитель Super Hornet на предмет взлета при помощи трамплина. Теперь в Сеть выложили фото этих тестов.

F/A-18E/F Источник изображения: thedrive

Местом проведения испытаний стала база ВМС США «Патаксент-Ривер», расположенная в штате Мэриленд. Тесты проводили без подвески вооружения или топливных баков. Тем не менее испытания стали важной частью подготовки самолета к индийскому тендеру.

Сейчас на вооружении индийских ВМС находится один авианосец — «Викрамадитья». Это бывший советский авианесущий крейсер «Адмирал Горшков», который, как и другие советские авианосцы, не имеет стартовой катапульты. Для взлета самолетов на «Викрамадитье» используют трамплин.

Основа авиагруппы индийского корабля — российские истребители МиГ-29К/КУБ. Их относят к тому же поколению, что и Super Hornet, — четвертому с плюсом.

Напомним, в этом году впервые поднялся в небо истребитель F/A-18 Block III Super Hornet.