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ТАСС

ОСК рассчитывает построить новый авианосец на "Севмаше"

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Вид на "Севмаш" и на дамбу наливного бассейна с крыши эллинга №2
Вид на "Севмаш" и на дамбу наливного бассейна с крыши эллинга №2.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Генеральный директор корпорации Алексей Рахманов подчеркнул, что все компетенции у России теперь для этого есть

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассчитывает строить перспективный авианосец для ВМФ России на "Севмаше". Об этом заявил во вторник генеральный директор ОСК Алексей Рахманов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Как только Минобороны примет решение, мы готовы немедленно взяться за его проектирование и строительство. Строительство авианосца для Индии говорит о том, что опыт у нас есть. Этот опыт сосредоточен на заводе "Севмаш", и именно там мы рассчитываем строить авианосец, если он будет заказан военным ведомством", - сказал он.

Рахманов подчеркнул, что все компетенции теперь у России для этого есть.

Что касается стоимости строительства нового авианосца, он пояснил, что она будет в разы ниже стоимости строительства авианосцев военно-морских сил других стран. "Стоимость изготовления по сравнению с иностранными кораблями и судами существенно ниже. Абсолютно убежден, что с авианосцем мы справимся. Мы нашли возможность построения кооперации таким образом, чтобы эффективно выполнять гособоронзаказ", - пояснил глава ОСК.

По словам Рахманова, отечественные корабли выигрывают у иностранных по показателю стоимости. "Помните, как президент говорил совсем недавно на пресс-конференции по поводу соотношения размеров военных бюджетов РФ и США? Имейте в виду некую пропорцию, которая приблизительно может иллюстрировать отличие в стоимости нашего и того, что есть у американцев", - сказал он.

Нынешний авианосец

Тяжелый авианесущий крейсер проекта 11435 "Адмирал Кузнецов" - крупнейший корабль ВМФ России и единственный в составе ВМФ РФ авианосец, способный нести до 50 вертолетов и самолетов горизонтального взлета и посадки. Также вооружен противокорабельными и зенитными ракетными комплексами, артиллерийскими установками. Его полное водоизмещение достигает 59,1 тыс. тонн, наибольшая длина - 306 м. Он способен развивать скорость 29 узлов. В состав Северного флота вошел в начале 1991 года. В 2016 году состоялось первое боевое применение корабля в Средиземном море, где его истребители наносили удары по террористам в Сирии.

Сейчас "Адмирал Кузнецов" находится на ремонте, который сопровождался двумя ЧП: в 2018 году затонул плавучий док ПД-50, на котором корабль проходил первое докование, а в 2019 году произошел пожар в помещениях одного из энергоотсеков корабля. По заявлениям официальных лиц, они не стали критическими. 4 декабря источник в кораблестроительной отрасли сообщил ТАСС, что авианосец выйдет на испытания в 2022 году.

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Страны
Индия
Россия
Сирия
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
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ОСК
Севмаш
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
Гособоронзаказ
СФ
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3 комментария
№1
23.12.2020 01:07
Вряд ли в ближайшем будующем мы это увидим
0
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№2
23.12.2020 03:20
Цитата
Рахманов подчеркнул, что все компетенции теперь у России для этого есть.

Авианосец (я о корабле только) - это, в первую очередь, не реакторы, не палубы и не лифты. Это системы управления всем "хозяйством", причем весьма специфические. Интересно, где и когда Россия смогла приобрести такие "компетенции".
0
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№3
23.12.2020 09:26
Цитата, ID: 19550 сообщ. №2
Во время строительства для Индии
0
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