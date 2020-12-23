Войти
Интерфакс-АВН

ОСК надеется на расширение серии ледоколов проекта 22220 еще на два судна

430
0
0
Церемония подписания акта приема-передачи и подъема флага на головном универсальном атомном ледоколе "Арктика" проекта 22220 (ЛК-60Я)
Церемония подписания акта приема-передачи и подъема флага на головном универсальном атомном ледоколе "Арктика" проекта 22220 (ЛК-60Я).
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Алексей Рахманов в перспективе рассчитывает на расширение серии линейных атомных ледоколов проекта 22220.

"Надеемся, что будет еще два (ледокола - ИФ). Поскольку потребность в этих ледоколах стала очевидной с запуском большинства инфраструктурных проектов", - сообщил Рахманов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Ранее сообщалось, что Росатом может заказать 5-й и 6-й серийные ледоколы проекта 22220 в 2025-2031гг.

ОСК строит пять ледоколов серии проекта 22220. Головной универсальный атомный ледокол проекта "Арктика" 16 ноября 2020 года отправился в рейс и будет работать в акватории Северного морского пути до середины декабря. Остальные четыре ледокола проекта находятся в разной степени готовности, их планируется ввести в эксплуатацию до 2026 года. Так, ледокол "Сибирь" планируется сдать в 2021 году, "Урал" - в 2022 году, "Якутия" - в 2023 году, "Чукотка" - в 2026 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
ОСК
Росатом
Проекты
2020-й год
Арктика
Похожие новости
23.10.2020
Новый атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 введен в строй
16.05.2018
Атомная защита Арктики
20.06.2016
Спущен на воду новый атомный ледокол "Арктика"
08.06.2015
"Балтийский завод загружен заказами до 2020 года"
26.08.2013
Строительству атомных ледоколов ЛК-60 дан зеленый свет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 11:57
  • 5
Твердотельное лазерное оружие. Тогда и сегодня!
  • 23.12 11:50
  • 155
Огневая мощь свободы
  • 23.12 11:38
  • 4
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 23.12 11:28
  • 79
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 23.12 11:06
  • 2
Под экспортные ограничения США попали более 40 российских компаний
  • 23.12 10:54
  • 121
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 23.12 09:29
  • 169
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 23.12 09:26
  • 3
ОСК рассчитывает построить новый авианосец на "Севмаше"
  • 23.12 09:07
  • 9
Интервью Юрия Борисова
  • 23.12 07:33
  • 2
Ловля субмарин в мутной воде ОАК
  • 23.12 06:15
  • 4
Уроки Карабаха: могут ли российские средства ПВО противостоять беспилотникам
  • 23.12 06:03
  • 1
Новая американская РЛС в Норвегии под прицелом российского БРК
  • 23.12 05:21
  • 256
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 22.12 21:34
  • 37
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 22.12 21:23
  • 2
ОАК взяла на себя управление компанией "Сухой"