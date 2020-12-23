ОСК надеется на расширение серии ледоколов проекта 22220 еще на два судна

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Алексей Рахманов в перспективе рассчитывает на расширение серии линейных атомных ледоколов проекта 22220.

"Надеемся, что будет еще два (ледокола - ИФ). Поскольку потребность в этих ледоколах стала очевидной с запуском большинства инфраструктурных проектов", - сообщил Рахманов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Ранее сообщалось, что Росатом может заказать 5-й и 6-й серийные ледоколы проекта 22220 в 2025-2031гг.

ОСК строит пять ледоколов серии проекта 22220. Головной универсальный атомный ледокол проекта "Арктика" 16 ноября 2020 года отправился в рейс и будет работать в акватории Северного морского пути до середины декабря. Остальные четыре ледокола проекта находятся в разной степени готовности, их планируется ввести в эксплуатацию до 2026 года. Так, ледокол "Сибирь" планируется сдать в 2021 году, "Урал" - в 2022 году, "Якутия" - в 2023 году, "Чукотка" - в 2026 году.