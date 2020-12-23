Выступление Шойгу на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 21 декабря 2020 года в Москве в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоялось расширенное заседание Коллегии Министерства обороны Российской Федерации, в ходе которого были подведены итоги деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации в 2020 году и определены задачи на очередной период.

Перед участниками Коллегии выступил Президент Российской Федерации - Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Владимир Путин ( текст выступления ).

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации. Москва, 21.12.2020 (с) пресс-служба Президента Российской Федерации

С докладом на заседании Коллегии выступил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу (фрагменты выступления):

* * *

Наша ядерная триада поддерживается на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание. В РВСН более 95% пусковых установок содержатся в постоянной готовности к боевому применению.

Дальней авиацией успешно решаются задачи воздушного патрулирования. В текущем году осуществлено 50 полётов стратегических ракетоносцев по установленным маршрутам.

Ракетные подводные атомные крейсеры несут плановую боевую службу в назначенных районах Мирового океана.

Высокая боевая готовность стратегических ядерных сил обеспечивается беспрецедентным уровнем современности, доведённым до 86%.

В этом году три ракетных полка РВСН переоснащены на ракетные комплексы "Ярс".

Продолжается перевооружение первого полка на ракетный комплекс с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками "Авангард".

Авиационные стратегические ядерные силы пополнились пятью модернизированными ракетоносцами Ту-95МС.

В состав ВМФ принят головной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Владимир", вооружённый баллистическими ракетами "Булава" с современным комплексом средств преодоления противоракетной обороны.

Для ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард" создана современная инфраструктура. В этом году в интересах РВСН построено свыше 950 зданий и сооружений.

* * *

В Сухопутные войска поставлено более 3,5 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения, включая 220 танков и других боевых бронированных машин, свыше 1,5 тыс. единиц автомобильной техники.

Сформированы новая мотострелковая дивизия, ракетная и артиллерийская бригады.

В Воздушно-космических силах сформировано 13 воинских частей, в том числе военно-транспортный авиационный полк и зенитный ракетный полк.

Поставлено 147 летательных аппаратов, более 150 образцов техники ПВО, включая четыре зенитные ракетные комплексы С-400 и 24 боевые машины "Панцирь-С".

В целях развития аэродромной сети Вооружённых Сил реконструированы взлётно-посадочные полосы на 14 аэродромах, построено свыше 270 зданий и сооружений.

В ВКС начали поступать первые современные комплексы с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами средней дальности "Иноходец" и "Форпост".

Нарастили боевые возможности Единой космической системы.

В мае текущего года запущен четвёртый космический аппарат "Купол". Тем самым выполнен второй этап развёртывания орбитальной группировки ЕКС.

Реконструированы стартовый комплекс для ракет "Союз-2" и монтажно-испытательный комплекс для ракет - носителей тяжёлого класса.

Успешно осуществлён испытательный пуск ракеты "Ангара-А5" с массогабаритным макетом космического аппарата.

Военно-Морской Флот получил две современные подводные лодки, 7 надводных кораблей, 10 боевых катеров, 10 судов и катеров обеспечения.

По количеству береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" вышли в этом году на показатель 74% от потребности.

В боевом составе ВМФ сформированы мотострелковая дивизия и береговая ракетная бригада.

Реконструирован штаб Черноморского флота с глубокой модернизацией систем управления.

В Махачкале введены в эксплуатацию объекты военной инфраструктуры Каспийской флотилии, в том числе причальный фронт.

В её основном пункте базирования - Каспийске - завершена отсыпка Северного и Южного молов протяжённостью около трех км.

Таким образом, задача по перевооружению, поставленная Верховным Главнокомандующим в майском Указе 2012 года, выполнена.

Уровень современности в Вооружённых Силах составляет 70,1%.

В целях его дальнейшего повышения Министерством обороны ведётся работа по совершенствованию методов ценообразования.

Это позволило исключить необоснованный рост стоимости государственных контрактов в 2018-2020 годах, сохранить в объёмах ГПВ 551 млрд рублей и направить эти средства на переоснащение войск.

Применение опережающего финансирования позволяет решить проблему дефицита средств на строительство кораблей дальней морской зоны и обеспечить сокращение сроков поставки современных самолётов.

В настоящее время ведётся строительство 16 и модернизация 19 надводных кораблей дальней морской зоны, ещё на шесть будут заключены государственные контракты в следующем году.

Всего с учётом действующих госконтрактов общее количество строящихся и модернизируемых боевых кораблей дальней морской зоны составит 41 единицу.

По авиационной технике предусматриваются досрочные поставки 94 самолётов и вертолётов к исходу 2024 года. В их числе 22 самолёта Су-57, количество которых к 2028 году будет доведено до 76 единиц.

Спланированные показатели закупок современных образцов за счёт принятых мер позволят довести к концу 2024 года уровень современности армии и флота до 75,9%.

В перспективе предусматривается выйти на заключение долгосрочных контрактов по всем основным видам вооружений.

За счёт них предприятия ОПК смогут уверенно планировать свою работу на семь лет вперёд, закупать необходимые материалы и эффективно вести хозяйственную деятельность.

В начале следующего года заключим долгосрочные контракты на дополнительную закупку высокоточных ракет большой дальности, чем увеличим их количество в два раза.

Подробно об этом доложим на совещаниях под Вашим руководством в Сочи.

Заканчивая тему перевооружения, хотел бы подчеркнуть, что наши Вооружённые Силы вошли в число самых передовых и наиболее технологически развитых армий мира.

По уровню современности мы выше аналогичных показателей вооружённых сил многих государств. При этом по затратам на оборону в текущем году Россия переместилась с восьмого на девятое место.

Перевооружение армии и флота осуществлялось в условиях ограничительных мер. При этом возникла угроза невыполнения государственного оборонного заказа предприятиями ОПК. В разгар пандемии 2 млн 300 тыс. специалистов находились на самоизоляции. Большинство предприятий прекратили работу.

И только вмешательство Верховного Главнокомандующего позволило восстановить производственные процессы и не допустить снижения объёмов выпуска оборонной продукции.

Созданная в Министерстве обороны система финансового мониторинга дала возможность отслеживать в условиях ограничительных мер ход исполнения ГОЗ предприятиями ОПК.

Своевременная корректировка жёстких мер самоизоляции позволила не только сохранить темпы исполнения ГОЗ, но и выполнить социальные обязательства перед трудовыми коллективами и бюджетной системой.

* * *

Вооружённые Силы в условиях пандемии полностью сохранили высокую боеспособность и выполнили все плановые мероприятия.

Весомый вклад в подготовку личного состава внесли внезапные комплексные проверки боевой готовности войск, проводимые постоянно в течение семи лет.

В этом году их было две, но более масштабные, чем ранее. В результате проверены все военные округа, Северный флот, виды и рода войск Вооружённых Сил.

За год в Вооружённых Силах проведено свыше 18,5 тыс. мероприятий подготовки различного уровня. На 5% повысилась интенсивность межвидовой подготовки и на 6% - двусторонних учений.

Высокий интерес зарубежных стран сохранился к Армейским международным играм. В этом году они проходили на территории пяти государств.

Всего приняло участие более 3,3 тыс. военнослужащих из 32 государств. Конкурсы Армейских игр посетило свыше 1 млн 200 тыс. человек.

Главным мероприятием боевой учебы стало стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020". Оно показало высокий уровень подготовки органов военного управления стратегического и оперативного уровней, способность группировок войск надёжно обеспечить военную безопасность России на юго-западных рубежах.

Военно-Морским Флотом проведено масштабное межвидовое учение "Океанский щит".

Созданная группировка продемонстрировала способность эффективно выполнять задачи по защите наших национальных интересов в акваториях трёх океанов и 9 морей, включая Северный морской путь.

Кораблями и судами Военно-Морского Флота выполнено 140 походов во все стратегически важные районы Мирового океана, осуществлено 122 визита и деловых захода в порты 28 иностранных государств.

Успешно проведены международные учения "Славянское братство", "Мост дружбы", "Селенга" и "Дружба". В рамках ОДКБ приняли участие в специальном учении по материально-техническому обеспечению "Эшелон" и в КШУ с Миротворческими силами "Нерушимое братство".

Продолжаем формировать профессиональную армию. По окончании вузов в войска направлено 13 тыс. офицеров-выпускников.

Уровень укомплектованности офицерских должностей составляет более 96%.

Растёт количество контрактников во всех видах и родах войск Вооружённых Сил. По численности они почти в 2 раза превышают призывников.

Плановая поставка нового вооружения и военной техники определяет потребность в контрактниках по ряду специальностей.

Уже сегодня дефицит в них составляет 6% от расчётно-необходимой численности.

К исходу 2022 года он может вырасти до 14% при отсутствии надлежащего финансирования.

Данный вопрос прорабатывается Правительством Российской Федерации.

* * *

Совершенствуется военная и социальная инфраструктура на наших базах в Сирии.

На аэродроме Хмеймим для всех боевых самолётов возведены укрытия. В этом году построены ещё девяти таких сооружений для вертолётов.

В пункте МТО ВМФ в Тартусе проведены реконструкция и модернизация казарменно-жилищного фонда и материально-технической базы.

* * *

Все задачи, определённые на 2020 год, Вооружёнными Силами выполнены. Их боевые возможности возросли на 13%. Обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны.

Завершена разработка Плана обороны Российской Федерации на 2021-2025 годы. Он Вами утверждён.

Реализация всех заключённых контрактов обеспечила поставку более 250 тыс. единиц вооружения и средств поражения к ним.

Уровень выполнения заданий ГОЗ составил: по закупкам - 99,8%, по ремонту и модернизации - 99,7%.

Перевооружение армии и флота, а также плановый ремонт позволили поддерживать исправность военной техники на уровне 95%.

Введено в эксплуатацию 3,2 тыс. зданий и сооружений. При этом военно-строительный комплекс реализовывал масштабные инфраструктурные проекты в течение 4-7 месяцев.

В 2020 году общий объём переданных пользователям капитальных вложений составил свыше 275 млрд рублей, что почти в два раза превышает показатель прошлого года - тем самым значительно снижен объём незавершённого строительства.

Проблемные вопросы и пути их решения учтены в Плане деятельности Минобороны на 2019-2025 годы.

В 2021 году Министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач.

По перевооружению.

Поставить на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения 13 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс" и "Авангард". За счёт дополнительного финансирования, выделенного на производство данных комплексов, выйти на уровень современности стратегических ядерных сил 88,3%.

Завершить строительство для комплексов "Ярс" и "Авангард" инфраструктуры в Козельске, Ясном, Ужуре, Новосибирске и Йошкар-Оле.

Обустроить в районе посёлка Северо-Енисейский испытательный полигон для проведения лётных испытаний ракетного комплекса "Сармат".

Приступить к государственным испытаниям модернизированного самолёта Ту-160.

Принять в состав флота два атомных подводных крейсера проекта "Борей-А" - "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов", оснащённые баллистическими ракетами "Булава".

По силам общего назначения.

Поставить в Сухопутные войска, ВДВ и береговые войска ВМФ более пятисот современных боевых бронированных машин. Сформировать зенитную ракетную бригаду в Южном военном округе.

Поставить в Воздушно-космические силы и морскую авиацию ВМФ более ста новых и модернизированных летательных аппаратов.

Завершить строительство радиолокационной станции высокой заводской готовности в Воркуте и поставить её на опытное боевое дежурство.

Начать работы по строительству РЛС "Яхрома" в Севастополе и отдельных узлов загоризонтного обнаружения воз­душных целей в Калининграде и Зее.

Принять в состав Военно-Морского Флота четыре подводные лодки, шесть надводных кораблей, 22 катера и судна обеспечения.

Подготовить и провести с вооружёнными силами России и Белоруссии совместное стратегическое учение "Запад-2021".

Провести Международный военно-технический форум "Армия-2021".

Открыть Омский кадетский военный корпус на новых фондах.

Ввести в эксплуатацию три тысячи зданий и сооружений синхронно с поставками новых образцов вооружения и техники, исходя из доводимых бюджетных ассигнований на соответствующие цели.

Видео: