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Industry Hunter

«Росэлектроника» наращивает производство электронных модулей для серверов

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«Росэлектроника» наращивает производство электронных модулей для серверов
«Росэлектроника» наращивает производство электронных модулей для серверов.
Источник изображения: industry-hunter.com

Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ) холдинга «Росэлектроника» вдвое увеличит выпуск электронных модулей, в том числе для систем хранения данных «Купол».

Предприятие модернизировало линию поверхностного монтажа, что вдвое повысит ее производительность и позволит организовать серийное изготовление наиболее сложных многосокетных крупногабаритных материнских плат для серверного оборудования и систем хранения данных. Модернизация линии была выполнена всего за одну неделю, и НИЦЭВТ уже приступает к выпуску электронных модулей на новом оборудовании.

Сегодня НИЦЭВТ является головным в кооперации предприятий радиоэлектронного комплекса Госкорпорации Ростех по ряду перспективных и стратегически важных продуктов, где требуется производство больших объемов высокотехнологичной электроники. Так, в 2020 году предприятие изготовило несколько тысяч комплектов электронных модулей для СХД «Купол». Мы последовательно проводим политику модернизации производственного комплекса, чтобы его производственно-технологические возможности соответствовали современным и перспективным требованиям как по изделиям собственной разработки, так и по контрактному производству, — отметил временный генеральный директор НИЦЭВТ Алексей Симонов.

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Ростех
Росэлектроника
Проекты
2020-й год
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