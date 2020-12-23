Военнослужащие Космических сил США отныне будут называться «Стражами»

United States Space Force

Выступая на праздновании первой годовщины создания космических сил США (USSF), вице-президент Майк Пенс сообщил, что отныне все, кто несет в них службу будут именоваться «стражами» («guardians»). Из короткого сообщения на сайте USSF следует, что название «стражи» явно перекликается с прежним слоганом Космического командования ВВС с 1983 года – «Стражи небесной границы».

В соответствии с «Законом о разрешении национальной обороны», USSF входят в состав ВВС США, имея при этом полномочия принимать самостоятельные решения независимо от них. Выбор такого названия не позволяет обойти стороной многие известные культурные отсылки. Достаточно вспомнить диснеевский сериал «Стражи галактики» или компьютерную игру Destiny 2, где игроку достается роль Стража, защитника последнего города Земли от инопланетных захватчиков. Но и это не все. Если внимательно рассмотреть эмблемы Звездного флота из телесериала «Звездный путь» и USSF, то и между ними можно найти много общего.

United States Space Force

Однако несмотря на обилие космической символики в эмблеме, USSF будут гораздо более приземленными. Созданные по инициативе уходящего президента Дональда Трампа, USSF наверняка останутся и будут востребованы и при Джо Байдене, что связано с возобновлением лунной программы и усилением роли космоса в противостоянии с основными конкурентами США – Китаем и Россией.