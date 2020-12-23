Россия ответила на усиление НАТО в Арктике

На Земле Франца-Иосифа завершено строительство «Арктического трилистника» – самой северной военной базы в мире. Там возведены сотни современных зданий и аэродром, размещен гарнизон из 300 человек. Насколько теперь защищена наша северная граница, которая даже во времена СССР считалась самой уязвимой для ракетного нападения?

В понедельник прошло расширенное заседание коллегии Минобороны. На нем, в присутствии президента Владимира Путина, глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил: на острове Земля Александры, самом западном в арктическом архипелаге Земля Франца-Иосифа, завершено обустройство военной базы. Создан полярный форпост российской армии – самый северный в мире объект подобного рода.

От Земли Франца-Иосифа до Мурманска – расстояние около полутора тысяч километров, до Северного полюса – заметно ближе, около тысячи километров. Именно на этом архипелаге находится самая северная точка и России, и всей Евразии – мыс Флигели на острове Рудольфа. Строительство базы на Земле Александры началось в 2007 году, основной специализацией объекта была названа противовоздушная оборона. База получила название "Арктический трилистник" – по форме ее административно-жилого комплекса. Это здание, где может размещаться до 150 военнослужащих, само по себе является уникальным – это самая северная в мире капитальная постройка. Первое соединение ПВО здесь было развернуто в 2014 году.

Всего, по словам Шойгу, на базе построены 334 здания и сооружения, взлетно-посадочная полоса на аэродроме Нагурская увеличена до 3,5 км. Упомянутый аэропорт близ базы погранвойск ФСБ "Нагурская" – еще один кандидат для книги рекордов, самая северная ВПП в стране. Для сравнения, на ближайшей к полюсу обитаемой точке планеты, канадской базе Алерт, могут проживать не более десятка военных и метеорологов. В "Нагурской", которая на 150 км южнее, служат две сотни пограничников.

Но очевидно, что "Нагурская" и "Арктический трилистник" развернуты не ради попадания в Книгу Гиннесса. "Для нас Арктика – особый регион. Мы там первопроходцы, у нас самая продолжительная в мире граница арктических морей. Сейчас мы восстанавливаем на более высоком уровне то советское наследие, что практически растеряли в 1990-е", – сказал газете ВЗГЛЯД бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, председатель комиссии Совета Федерации по национальной морской политике.

"Главная задача базы ВМФ на Земле Франца-Иосифа – упреждение воздушно-космических нападений потенциального противника

на северном стратегическом направлении", – в свою очередь пояснил доктор военных наук, капитан первого ранга запаса Константин Сивков. По его мнению, на самой северной военной базе России, скорее всего, установят радиолокационный пост дальнего наблюдения. "На Земле Александры расположатся части зенитно-ракетных войск – вероятно, ракеты будут большой дальности. Возможно, там дислоцируют также части ПВО и арктических мотострелков – для недопущения десантов противника в этом районе", – предположил эксперт.

По оценке Сивкова, для действий в этом направлении на базе может быть дислоцирована также истребительная авиация – в пределах эскадрильи, максимум – авиаполка. "Естественно, там будет иметься небольшой пункт маневренного базирования Северного флота, чтобы было возможно обеспечивать прием и действие с этого пункта кораблей", – считает собеседник.

Сивков напомнил, что глазами и ушами НАТО в этой акватории служит Норвегия. Добавим, что в экспертной среде высказываются опасения, что Осло может попытаться пересмотреть демилитаризованный статус принадлежащего ей архипелага Шпицберген, который находится к западу от Земли Франца-Иосифа. "Возможно, норвежцы рассчитывают, что они будут продолжать экспансию в российских территориальных водах. Появление там российской базы, обеспечивающей применение сил флота и авиации, само собой, будет мешать этой экспансии", – уверен Сивков.

Главная задача военной базы – контроль воздушного пространства российской Арктики, согласен с Сивковым главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. По его мнению, в случае необходимости с Земли Александры будет вестись поражение атакующих целей в воздухе над полюсом и приполярными широтами. Он напомнил, что в последние годы близ границ нашего арктического сектора возросла военная активность США, Великобритании и других стран НАТО. Например, в ноябре появились сообщения об испытаниях многоцелевых истребителей 5-го поколения F-22 Raptor на базе ВВС США Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Как отмечало РИА "ФАН", крупные объекты американских ВВС, учебные комплексы, станции спутникового управления, а также более 50 радаров раннего предупреждения и ПРО развернуты на Аляске, в арктических регионах Канады и на принадлежащей Дании Гренландии.

"Мы видим усиление всех компонентов иностранного военного присутствия. В этих условиях для обеспечения надежной безопасности России в регионе создается интегрированная система освещения воздушной и морской обстановки. Морской – с точки зрения подводного компонента, разумеется", – указал Коротченко.

"Исходя из военной обстановки, в российской Арктике необходимы военные базы с круглогодичным комфортным проживанием личного состава, – пояснил военный эксперт. – Военная база на Земле Франца-Иосифа очень серьезно пополнила арсенал нового военного округа – Северного флота ВМФ России".

Военный эксперт добавил, что на Кольском полуострове дислоцированы зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности "Тор 2ДТ" в арктическом исполнении. "При необходимости отрабатываются варианты переброски сил воздушно-космической обороны, которые есть на Новой Земле. Там развернута система С-400 большой дальности. В свою очередь, в военный период на Новую Землю могут быть переброшены ЗРК "Тор", как средство ПВО последнего рубежа", – пояснил Коротченко.

По итогам заседания военной коллегии Путин подписал указ о повышении статуса Северного флота – теперь он будет отдельным военным округом. Попов в этой связи напомнил, что повышение статуса началось еще шесть лет назад. "Северный флот был объявлен Объединенным Стратегическим командованием – что более широкое понятие, чем просто флот. Сейчас же президент расширил его функционал: помимо чисто оборонных задач прибавились организационные, например руководство деятельностью военкоматов в регионах. Кроме того, флот будет помогать гражданским властям в создании крупных инфраструктурных проектов", – пояснил адмирал газете ВЗГЛЯД.

"Существует административное и оперативное управление войсками. Оперативное идет по линии верховный главнокомандующий – Минобороны – Генштаб – главные командования видов вооруженных сил. Административная ветвь идет через главковерха и министра обороны к региональным командованиям", – пояснил доктор военных наук, капитан первого ранга запаса Константин Сивков.

"На фоне растущей важности северного направления Северный флот уже возглавляет Арктическое региональное командование, ему подчиняются дислоцированные в Арктике части Сухопутных войск, ВКС, включая стратегическую дальнюю авиацию. В этой связи верховный главнокомандующий и решил наделить Северный флот статусом военного округа", – подытожил эксперт.

Напомним, в 2010 году Северный флот вошел в состав созданного Западного военного округа. В ноябре 2014 года на основе Северного флота было создано пятое стратегическое командование "Север". В зону ответственности флота входят Мурманская и Архангельская области, Республика Коми и Ненецкий автономный округ. Главная база флота – Североморск. Его основные ударные силы составляют атомные ракетные и торпедные субмарины, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли.

Андрей Самохин, Артур Приймак, Николай Васильев