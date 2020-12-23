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Российская газета

Северный флот России приравняли к военному округу

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Источник изображения: Лев Федосеев/ТАСС

Будущий год Северный флот, являющийся сейчас оперативно-стратегическим командованием, встретит в новом статусе. С 1 января его фактически приравняют к военному округу. Об этом прямо говорится в Указе президента России N 803: "Считать Северный флот межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняющим задачи военного округа".

Там названа цель преобразования. Оно связано с осуществлением мер по защите целостности и неприкосновенности территории РФ. Надежная оборона ее северных рубежей, обеспечение безопасности нашей арктической зоны - исключительно важная задача. И выполнение ее целиком ложится на Северный флот.

Напомним, что в июне по другому указу президента России его объявили отдельной военно-административной единицей. Такой же, как Западный, Южный, Центральный и Восточный военные округа России. Более того, североморцам "нарезали" дополнительные зоны ответственности. Так, с будущего года Республика Коми, Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ будут исключены из состава территорий Западного военного округа и перейдут под "крыло" Северного флота.

Что это может означать на практике, объяснил бывший командующий СФ адмирал Вячеслав Попов. "С 1 января 2021 года Северный флот будет де-юре выполнять задачи военного округа, которые существуют де-факто. Это, в частности, предполагает решение вопросов мобилизации, призыва на военную службу, взаимодействие с органами власти, создание и развитие инфраструктуры Северного морского пути", - заявил он РИА Новости.

Адмирал считает, что такое решение является очередным этапом придания Северному флоту большей значимости и автономности в принятии решений.


Юрий Гаврилов

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Россия
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Минoбороны РФ
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Арктика
СФ
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