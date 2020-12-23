Российские военные поднимали истребитель на "перехват" патрульного самолета Японии на Дальнем Востоке

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Российский истребитель Су-30 был поднят во вторник на "перехват" патрульного самолета Японии над Японским и Охотским моря, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ во вторник.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как базовый патрульный самолет OP-3C ВВС Японии и сопроводил его над акваторией Японского и Охотского морей", - говорится в сообщении центра.

"После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили российские военные.

В Национальном центре заявили, что японский самолет, который приближался к границе РФ, был обнаружен российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Японского и Охотского морей.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа", - отмечается в сообщении.