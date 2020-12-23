Войти
Интерфакс-АВН

Российские военные поднимали истребитель на "перехват" патрульного самолета Японии на Дальнем Востоке

446
0
0
Истребитель СУ-30
Истребитель СУ-30.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Российский истребитель Су-30 был поднят во вторник на "перехват" патрульного самолета Японии над Японским и Охотским моря, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ во вторник.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как базовый патрульный самолет OP-3C ВВС Японии и сопроводил его над акваторией Японского и Охотского морей", - говорится в сообщении центра.

"После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили российские военные.

В Национальном центре заявили, что японский самолет, который приближался к границе РФ, был обнаружен российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Японского и Охотского морей.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа", - отмечается в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
P-3 Orion
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
09.04.2020
Тихоокеанские корветы в первом дальнем походе
07.11.2017
Острый меч и прочный щит – лучшая гарантия процветания государства
30.07.2014
Перспективы морской авиации РФ
15.01.2014
Китай: покупает, копирует, производит
26.03.2013
Российское оружие для Китая, или Как обойтись без знакомых граблей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 11:57
  • 5
Твердотельное лазерное оружие. Тогда и сегодня!
  • 23.12 11:50
  • 155
Огневая мощь свободы
  • 23.12 11:38
  • 4
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 23.12 11:28
  • 79
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 23.12 11:06
  • 2
Под экспортные ограничения США попали более 40 российских компаний
  • 23.12 10:54
  • 121
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 23.12 09:29
  • 169
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 23.12 09:26
  • 3
ОСК рассчитывает построить новый авианосец на "Севмаше"
  • 23.12 09:07
  • 9
Интервью Юрия Борисова
  • 23.12 07:33
  • 2
Ловля субмарин в мутной воде ОАК
  • 23.12 06:15
  • 4
Уроки Карабаха: могут ли российские средства ПВО противостоять беспилотникам
  • 23.12 06:03
  • 1
Новая американская РЛС в Норвегии под прицелом российского БРК
  • 23.12 05:21
  • 256
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 22.12 21:34
  • 37
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 22.12 21:23
  • 2
ОАК взяла на себя управление компанией "Сухой"