Истребитель РФ сопроводил самолет Японии над Японским и Охотским морями

Российский истребитель Су-30 поднимался для перехвата патрульного самолета Японии над Японским и Охотским морями, сообщили во вторник, 22 декабря, в Министерстве обороны РФ.

Как отметили в ведомстве, российские военные над водами Японского и Охотского морей обнаружили приближающуюся к государственным границам РФ цель.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа», — говорится в сообщении.

После разворота японского военного самолета от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в Минобороны.

7 декабря истребитель Су-30 поднимался на «перехват» самолетов-разведчиков США и Франции. Нарушения госграницы РФ не было допущено.