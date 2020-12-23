РФ и КНР провели совместное патрулирование стратегической авиацией

Россия и Китай успешно провели совместное патрулирование стратегической авиацией. Об этом доложил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину во вторник, 22 декабря.

Как сообщили в Минобороны РФ, самолеты дальней авиации ВКС РФ и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе на отдельных этапах полета сопровождали истребители F-15 ВВС Японии.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Путину об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования самолетами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — следует из сообщения ведомства.

Уточняется, что продолжительность полета составила 10 часов.

Ранее, 22 декабря, южнокорейские истребители поднимались в воздух в связи с заходом в идентификационную зону ПВО страны (KADIZ) 19 военных самолетов России и Китая.

Как отметили в Объединенном комитете начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Республики Корея, китайские военные предупредили Южную Корею о том, что их самолеты проводят обычные учения перед тем, как зайти в ее идентификационную зону ПВО. При этом ни один из самолетов не нарушил территориальное воздушное пространство Южной Кореи.

В июле 2019 года российские и китайские военные провели первое совместное патрулирование самолетами дальней авиации в АТР. Они также не нарушали воздушного пространства других стран.