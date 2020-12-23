Войти
Известия.ru

РФ и КНР провели совместное патрулирование стратегической авиацией

348
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Россия и Китай успешно провели совместное патрулирование стратегической авиацией. Об этом доложил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину во вторник, 22 декабря.

Как сообщили в Минобороны РФ, самолеты дальней авиации ВКС РФ и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе на отдельных этапах полета сопровождали истребители F-15 ВВС Японии.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Путину об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования самолетами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — следует из сообщения ведомства.

Уточняется, что продолжительность полета составила 10 часов.

Ранее, 22 декабря, южнокорейские истребители поднимались в воздух в связи с заходом в идентификационную зону ПВО страны (KADIZ) 19 военных самолетов России и Китая.

Как отметили в Объединенном комитете начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Республики Корея, китайские военные предупредили Южную Корею о том, что их самолеты проводят обычные учения перед тем, как зайти в ее идентификационную зону ПВО. При этом ни один из самолетов не нарушил территориальное воздушное пространство Южной Кореи.

В июле 2019 года российские и китайские военные провели первое совместное патрулирование самолетами дальней авиации в АТР. Они также не нарушали воздушного пространства других стран.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Южная Корея
Япония
Продукция
F-15
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Похожие новости
21.12.2020
Nikkei Asia (Япония): наращивание российской военной мощи в Северо-Восточной Азии вызывает недовольство Японии и США
07.11.2017
"Не волнуйтесь, Запад нас внимательно слушает"
03.04.2014
Военная авиация США: самая мощная в мире
24.01.2014
Военные возможности России в Арктике
25.12.2013
Схватка за Арктику
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 11:57
  • 5
Твердотельное лазерное оружие. Тогда и сегодня!
  • 23.12 11:50
  • 155
Огневая мощь свободы
  • 23.12 11:38
  • 4
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 23.12 11:28
  • 79
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 23.12 11:06
  • 2
Под экспортные ограничения США попали более 40 российских компаний
  • 23.12 10:54
  • 121
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 23.12 09:29
  • 169
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 23.12 09:26
  • 3
ОСК рассчитывает построить новый авианосец на "Севмаше"
  • 23.12 09:07
  • 9
Интервью Юрия Борисова
  • 23.12 07:33
  • 2
Ловля субмарин в мутной воде ОАК
  • 23.12 06:15
  • 4
Уроки Карабаха: могут ли российские средства ПВО противостоять беспилотникам
  • 23.12 06:03
  • 1
Новая американская РЛС в Норвегии под прицелом российского БРК
  • 23.12 05:21
  • 256
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 22.12 21:34
  • 37
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 22.12 21:23
  • 2
ОАК взяла на себя управление компанией "Сухой"