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Новая американская РЛС в Норвегии под прицелом российского БРК

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Источник изображения: vpk-news.ru

После того как в Норвегии вблизи российских границ была развернута радиолокационная система Globus III, командование Северного флота было вынуждено принять ответные меры - на полуостров Средний была переброшена батарея берегового противокорабельного комплекса «Бал».

Новый радар является совместным проектом ВВС США и разведывательной службы Норвегии. Как отмечает еженедельник «Звезда», РЛС дополнила уже существующую систему Globus II и усилила возможности по сбору информации о стратегическом потенциале России в Арктическом регионе.

Globus III тесно связана с радаром на авиабазе Эглин в штате Флорида, таким образом, радиолокационная станция выполняет в первую очередь задачи в интересах стратегического командования США. Данные с обоих радаров поступают в первую эскадрилью космического контроля в Колорадо, которая является подразделением 21-го космического крыла.

Основная задача последнего - предупреждение о ракетном нападении и угрозах в космосе.

Расстояние от развернутых ракетных комплексов до норвежского города Киркенес составляет 65 километров. «Бал» оснащается дозвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-35У с дальностью стрельбы до 260 километров. Они отличаются новой комбинированной системой наведения. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
США
Продукция
Бал РК
Х-35
Проекты
Арктика
СФ
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1 комментарий
№1
23.12.2020 06:03
X-35У, по открытым данным,  модет быть использована против стационарных целей. Но такое использование Бал'а - ОЧЕНЬ странное. Скорее всего, Бал развернут не против Globus III.

Расстояние Киркенес-Мурманск по прямой - 145 км. В этом районе у России более чем достаточно средств для нанесения ударов по стационарной РЛС. :)
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