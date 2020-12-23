Япония вкладывается в оборону

Япония видит угрозу в Китае, а потому наращивает объёмы финансирования своих вооружённых сил. Вчера, 21 декабря, информационное агентство Kyodo News сообщило о том, что японское правительство утвердило рекордный военный бюджет для Сил самообороны.

На 2021 год Минобороны Японии получат в своё распоряжение 5,34 трлн иен ($51,7 млрд). Рост составил «всего» 0,5% в сравнении с запланированными расходами на 2020 год, но если учесть, что расходы Сил самообороны Японии растут уже девятый год подряд, то прирост получается значительным.

Японский истребитель F-2 Источник изображения: defenseworld.net

Министерство обороны выделило 33,5 млрд иен на разработку новых ракет большой дальности японского производства. 1,7 млрд иен заложено на подготовку к строительству двух новых эсминцев взамен наземной системы Aegis. 57,6 млрд иен заложено на разработку истребителя нового поколения. Кроме того,15,5 млрд иен дополнительно получит Mitsubishi Heavy Industries, которая возглавляет проект при поддержке американской корпорации Lockheed Martin. А вот запланированная модернизация истребителей F-15 откладывается: на неё пока не нашлось средств. Ещё 119,1 млрд иен будут потрачены на милитаризацию космоса. Эта сумма включает затраты на создание оптического телескопа для наблюдения за неопознанными объектами, а также группировки спутников для обнаружения гиперзвукового оружия.