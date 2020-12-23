Наговорил на 12 лет: в России оценили украинские военные планы

В России ответили украинскому политологу о «Перл-Харборе» в Крыму

Реализация идеи украинского политолога Зиновия Свереды попытаться устроить российскому флоту в Крыму новый «Перл-Харбор» обернется для Украины катастрофическими последствиями, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Глава Крыма Сергей Аксенов при этом подчеркнул, что антироссийская риторика Киева подпадает под несколько тяжких статей Уголовного кодекса.

Антироссийская риторика украинских политических деятелей становится все более оторванной от реальности и подпадает под несколько тяжких статей Уголовного кодекса, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

Так он прокомментировал предложение украинского политолога Зиновия Свереды отвоевать у России Крым, взорвать Крымский мост и устроить российскому флоту новый «Перл-Харбор».

«Отмороженные киевские русофобы не перестают удивлять своим скудоумием и полным игнорированием реальности. Видимо, этот «отважный» диванный вояка забыл или не знает, чем закончился Перл-Харбор для Японии. Думаю, что подобные «откровения», вне зависимости от степени их идиотизма, можно расценивать как пропаганду войны и призывы к терроризму», - написал Аксенов во «ВКонтакте».

Стоит напомнить, что часть 2 статьи 354 Уголовного кодекса РФ «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, совершенные с использованием средств массовой информации» предполагает в качестве максимальной санкции тюремное заключение на пять лет.

Статья 205.2. «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ или интернета» предполагает лишение свободы на семь лет.

«Новый «Перл-Харбор» неизменно приведет Украину к катастрофическим необратимым последствиям», - приводит РИА «Новости» слова депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика.

«Перл-Харбор обернулся для Японии глобальной катастрофой, ответ России в случае подобной провокации будет не менее жесткий.

Украинские эксперты рисуют, сидя на диване, фантастические картины разгрома российского флота в Крыму, но в реальном мире все происходит по-другому. Думаю, что в генштабе Украины знают, чем закончится попытка атаковать объекты в Крыму и, в отличие от этого политолога, понимают последствия российского военного ответа», - подчеркнул парламентарий.

Он также сообщил, что в случае агрессии со стороны Украины Россия может атаковать не только украинские Вооруженные силы, но и центр принятия решения в Киеве.

«Так что в случае пуска украинской ракеты в сторону Крыма она будет уничтожена до захода в наше воздушное пространство, а затем к месту пуска полетит «Калибр» или «Искандер». Да и в том кабинете, где был отдан приказ о нанесении удара по полуострову, также пусть ждут ракетных гостей», - предупредил член нижней палаты российского парламента.

Свое исходное заявление Свереда сделал в эфире телеканала «Прямой», выразив убеждение, что Украина независимо от своих желаний должна обладать собственной стратегией атаки и военного «освобождения» Донбасса и Крыма.

«Реальная оборона - это патриотическая сознательность, нежелание народа сдаваться на каких бы то ни было условиях, восстановление своей армии и даже создание своих космических войск», - подчеркнул аналитик.

Таким образом, как утверждает Свереда, Украина могла бы сравниться с передовыми государствами по части защиты своих интересов.

В таком случае Лондон и Вашингтон, по его словам, будут относиться к Киеву как к партнеру.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков напомнил, что Свереда не имеет никакого военного опыта и не представляет разрушительных последствий для Украины в случае реализации такой военной авантюры, передает RT.

«Это характеризует украинское сообщество. К сожалению, все части украинского общества, разные отрасли пронизаны такими неадекватными личностями, которые, понимая тупиковость ситуации на Украине, пытаются как-то встряхнуть украинское государство такими сумасбродными предложениями», - заявил российский сенатор.

Российский политолог Павел Данилин напомнил, со своей стороны, что военный флот ВС РФ базируется не только в Севастополе, но еще и в Новороссийске, а также имеет сильнейшее воздушное прикрытие, передает РЕН ТВ.

Стоит отметить, что Военно-морские силы Украины собираются к 2025 году сформировать три дивизиона берегового комплекса крылатых ракет «Нептун» и разместить их в южных областях страны, выходящих к побережью Черного и Азовского морей.

«Нептун» - дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения судов водоизмещением до 5 тыс. т и наземных целей.

При этом, безопасность Крымского моста от берега до берега обеспечивают пограничники и противодиверсионная группа Черноморского флота. С воздуха сооружение непрерывно защищают зенитные ракетные комплексы «Тор», «Панцирь», «Бук-М2» и С-400. Чтобы предотвратить угрозу с земли и моря, в Керченском проливе Россия также сформировала отдельную морскую бригаду.

Рафаэль Фахрутдинов