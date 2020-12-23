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Газета.ru

28 Махов: Минобороны рассказало об "Авангарде"

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Источник изображения: gazeta.ru

Минобороны опубликовало новые данные о скорости "Авангарда"

Гиперзвуковой блок ракетного комплекса «Авангард» смог разогнаться до 28 Махов, сообщили в Минобороны РФ. По словам президента России Владимира Путина, этот боевой блок планируется устанавливать на перспективные ракетные комплексы. О данном комплексе впервые стало известно еще в 2018 году.

Российское Минобороны обнародовало новые сведения о скорости полета гиперзвукового блока ракетного комплекса «Авангард». Как указали в "Основных итогах деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2012-2020 годах», оружие способно разгоняться до 28 Махов, то есть примерно до 7,5 км/сек.

Один Мах - это число, которое характеризует скорость звука в определенной среде. Этот показатель меняется в зависимости от высоты из-за различий в температуре и плотности воздуха. Непосредственно у земной поверхности в нормальных условиях один Мах составляет 330 м/сек.

В «Основных итогах…» также отмечается, что Российские войска стратегического назначения (РВСН) получили на вооружение уже четыре "Авангарда", передает РИА «Новости». В материалах ведомства уточнили, что число этих ракетных комплексов в период с 2012 по 2020 годы выросло до четырех.

Как заявил президент России Владимир Путин, гиперзвуковой боевой блок «Авангард" планируется устанавливать на перспективные ракетные комплексы.

"У нас появились вооружения, которых в мире нет. Это, прежде всего, конечно, имеется в виду гиперзвуковое оружие. Вот мы сейчас разрабатываем планы, как со «Стилетов" (ракеты класса УР-100Н УТТХ - «Газета.Ru»), на которых "Авангард" размещается, перевести на перспективные разрабатываемые ракетные комплексы боевой маневрирующий блок", - подчеркнул глава государства на заседании коллегии Минобороны РФ.

В свою очередь глава военного ведомства Сергей Шойгу обратил внимание, что Россия продолжает развертывать "Авангарды". По его словам, в следующем году в Красноярском крае построят полигон, на котором будут проводить летные испытания ракетного комплекса «Сармат».

"Авангард" - это новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком. Первоначально эти боевые блоки устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Как ожидается, впоследствии их носителями станут новые межконтинентальные ракеты «Сармат».

О разработке комплекса «Авангард» впервые заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

Тогда он обратил внимание, что этот крылатый блок направляется к цели, «как метеорит, огненный шар». К тому же президент отмечал, что оружие осуществляет глубокое маневрирование, что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Первый полк с «Авангардом" на вооружении заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии в декабре прошлого года. При этом точное число комплексов, которые в него входят, официально не сообщалось. В октябре Сергей Шойгу заявил, что в Оренбургской ракетной дивизии до конца года подготовят инфраструктуру, чтобы развернуть еще два "Авангарда".

В середине сентября Владимир Путин за разработку гиперзвукового блока «Авангард» наградил орденом Святого апостола Андрея Первозванного почетного гендиректора и генконструктора «НПО машиностроения» Герберта Ефремова.

«В праздничный день для всех, кто создает оружие России, именно сегодня мной подписан указ о награждении вас орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами. Вы полностью достойны этой, по сути, боевой награды», - сказал глава государства Ефремову.

Президент назвал «Авангард» не просто системой, а новым видом стратегического оружия. По его словам, оно «занимает особое место».

Путин также обратил внимание, что Россия впервые в новейшей истории обладает самым совершенным оружием, кратно превосходящим по характеристикам все существующие сегодня вооружения.

«На протяжении десятилетий нам постоянно приходилось быть в роли догоняющих... Это касалось атомного, ядерного оружия, затем дальней стратегической авиации, а потом и ракетной межконтинентальной техники... Это всегда ставило страну в очень сложное, даже опасное положение», - отмечал президент.

При этом сегодня, как отметил российский лидер, впервые в новейшей истории страны она обладает самыми современными видами оружия, которые "кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существовавшие и существующие сегодня».

Путин отметил, что такого оружия пока нет ни у кого в мире.


Лидия Мисник

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Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
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