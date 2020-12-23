Экипажи Ту-95МС провели воздушное патрулирование с летчиками КНР

Первый образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ (бортовой номер "21 красный", собственное название "Самара", регистрационный номер RF-94121) в первом полете после проведения модернизации на ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева". Таганрог, 22.08.2020.

Минобороны РФ сообщило, что 22 декабря самолеты дальней авиации Воздушно-космических сил России и ВВС Народно-освободительной армии Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Авиагруппа в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России и четырех стратегических бомбардировщиков "Хун-6к" ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей", - уточнили в нашем военном ведомстве.

Там подчеркнули, что авиация двух стран действовала строго в соответствии с положениями международного права. И при этом не нарушала воздушное пространство других государств.

В Минобороны РФ пояснили, что совместное российско-китайское мероприятие было проведено в рамках плана военного сотрудничества на 2020 год и не направлено против третьих стран. "Совместное патрулирование осуществлено с целью углубления и развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства, дальнейшего повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что это был второй полет, который совместно выполнили наши и китайские летчики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В конце июля прошлого года они впервые провели совместное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Тогда в задании участвовали четыре самолета - пара наших стратегических ракетоносцев Ту-95МС и два китайских стратегических бомбардировщика "Хун-6к".

Юрий Гаврилов