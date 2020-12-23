Роскосмос подготовит запрос в Минторг США, чтобы прояснить ситуацию с санкциями

По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, если действия не дадут результатов, тогда Роскосмос предпримет меры, чтобы себя обезопасить

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Роскосмос планирует направить запрос в Министерство торговли США, чтобы понять, почему входящие в госкорпорацию ЦНИИмаш и Ракетно-космический центр "Прогресс" попали под новые американские санкции. Об этом заявил его генеральный директор Дмитрий Рогозин.

"Что касается Министерства торговли США, которое является зачинщиком всех этих санкционных режимов, мы подготовим в их адрес тоже запрос, с какой стати вдруг такие решения объявляются. Короче говоря, мы попытаемся прояснить эту ситуацию", - сообщил Рогозин в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

По словам главы Роскосмоса, если действия не дадут результатов, тогда Роскосмос предпримет меры, чтобы обезопасить предприятие. Рогозин также подчеркнул, что направил письмо директору NASA Джеймсу Брайденстайну, чтобы руководитель американского ведомства прояснил ситуацию, обратился к своим коллегам в администрации, в Сенате. "Если NASA хочет с нами взаимодействовать, они просто обязаны как-то себя проявить в этой ситуации. Поэтому мы ждем от них активных действий", - отметил он.

В понедельник Минторг США ввел санкции против ряда российских и китайских предприятий. В списке в том числе оказались ЦНИИмаш и РКЦ "Прогресс". По мнению Вашингтона, попавшие под санкции предприятия сотрудничают с вооруженными силами двух этих стан. Включение в список означает, что организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий США. Всего в списке 58 китайских и 45 российских организаций.