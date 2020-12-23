Глава "Роскосмоса" ожидает усиления антироссийских санкций при Байдене

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Новая администрация США под руководством Джо Байдена продолжит политику антироссийских санкций, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"И проблема в том, что эти санкции, они объявляются уходящей администрацией. И нет никаких оснований надеяться, что приходящая, новая администрация Джо Байдена эти санкции отменит. Скорее всего, она тоже попытается представить себя очень крутой патриотической администрацией и будет дальше идти по пути нагромождения этих санкций", - сказал Рогозин в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Что касается министерства торговли США, которое является зачинщиком всех этих санкционных режимов, мы подготовим в их адрес тоже запрос, с какой стати вдруг такие решения объявляются", - сообщил глава госкорпорации.

Рогозин отметил, что с точки зрения работы санкции явно будут мешать, но приведут к остановке сотрудничества с США.

"Мы просто объясним нашим коллегам, что, если им вдруг понадобиться помощь в следующий раз, мы просто не сможем ее оказать, потому что у нас не будет хватать чего-то необходимого, чего сами же американцы прекратили поставки, наступив на хвост своими же собственным производителям", - сказал Рогозин.

Минторг США в понедельник внес в санкционный список ряд российских организаций и ведомств, в том числе предприятия российской космической отрасли - РКЦ "Прогресс" и "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения".

В общей сложности, в списке, подготовленном министерством, 103 компании, в том числе 58 китайских и 45 российских компаний и предприятий.

Попадание в список означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "чёрного списка".

Ранее глава "Роскосмоса" назвал санкции в отношении космических предприятий - РКЦ "Прогресс" и ЦНИИМАШ - незаконными. "Эти санкции вредны, потому как создадут дополнительные препятствия и раздражения в столь важном сотрудничестве россиян и американцев в космосе, в частности, на МКС", - сообщил Рогозин в Facebook во вторник.

Россия и США сотрудничают по МКС. Астронавты NASA отправляются на МКС на российских кораблях "Союз".