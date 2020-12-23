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Известия.ru

Сеул поднял истребители из-за военных самолетов России и Китая

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Источник изображения: Фото: AP/Scanpix

Южнокорейские истребители поднимались в воздух в связи с заходом в идентификационную зону ПВО страны (KADIZ) 19 военных самолетов России и Китая. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Республики Корея во вторник, 22 декабря.

«Около 08:00 (02:00 мск) четыре китайских военных самолета вошли в корейскую идентификационную зону ПВО. За ними последовали 15 российских самолетов. Все они покинули зону около 15:20 (09:20 мск) по местному времени», — приводит агентство Yonhap сообщение комитета.

Отмечается, что южнокорейские военные направили истребители ВВС в тактических целях.

В комитете добавили, китайские военные предупредили Южную Корею о том, что их самолеты проводят обычные учения перед тем, как зайти в ее идентификационную зону ПВО.

«Судя по всему, инцидент связан с проведением совместных учений Китая и России, и ни один из самолетов не нарушил территориальное воздушное пространство Южной Кореи», — говорится в сообщении.

В Минобороны России рассказали, что два российских и четыре китайских стратегических бомбардировщика во вторник провели совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали в соответствии с положениями международного права и не нарушили воздушное пространство иностранных государств.

Мероприятие прошло в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2020 год и не было направлено против третьих стран. Это второе совместное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

В июле 2019 года российские и китайские военные провели первое совместное патрулирование самолетами дальней авиации в АТР. Они также не нарушали воздушного пространства других стран.

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