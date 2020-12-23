Изгнать россиян и Асада: в США предложили создать стратегию по Сирии

В США предлагают разработать стратегию сокращения российского влияния в Сирии

В конгрессе предлагают сформировать стратегию по Сирии, которая, в частности, будет предполагать вывод из арабской республики российских войск. Как утверждает автор идеи, это нужно для защиты мирных жителей от воздушных бомбардировок, хотя Москва еще с самого начала военной кампании в САР утверждала, что наносит точечные удары именно по террористам.

Член конгресса США Джо Уилсон разработал законопроект, по которому предлагается ввести дополнительные санкции против России и правительства президента Сирии Башара Асада.

В документе, который получил название «О прекращении убийств в Сирии», в том числе предлагается отдать поручение госсекретарю Соединенных Штатов совместно с министрами финансов и обороны разработать стратегию по отстранению от власти Асада, а также переходу государства к «свободному и демократическому» устройству.

Помимо того, в данной стратегии будет прописано, каким образом США могут способствовать выводу военных РФ из арабской республики, говорится в законопроекте, выдержки из текста которого приводит RT. По мнению Уилсона, такие планы «поддержат стремление сирийского народа».

Конгрессмен назвал важным дать оценку влиянию, которое Москва и Тегеран оказывают в Сирии. Также он призвал выявить «преследуемые ими цели» и потенциальные угрозы от этого для Соединенных Штатов.

Уилсон, помимо этого, считает необходимым обозначить в стратегии способы защиты мирных жителей от воздушных бомбардировок, якобы проводимых сирийскими правительственными войсками и ВКС России.

Это не первое обвинение со стороны США в адрес российских военных в предполагаемых атаках мирного населения. Москва получала их с самого начала военной операции в Сирии. К примеру, еще в октябре 2015 года газета The Washington Post писала о замначальника штаба американских ВВС по разведке генерал-лейтенанте Роберте П. Отто, который сообщил, что Россия якобы использует неуправляемые авиабомбы вместо оружия с лазерным или спутниковым наведением. По его словам, такие действия могут привести к большому числу жертв среди гражданского населения.

При этом в российских ВКС тогда же выступили с заявлением, что российская авиация наносит точечные удары по инфраструктуре запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (организация запрещена в России).

"Российские самолеты ударной авиации оснащены самыми современными комплексами поражения, что позволяет точечно работать по инфраструктуре "Исламского государства". Уничтожаются командные пункты, штабы управления террористическими формированиями, склады оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, узлы связи, мини-заводы по производству самодельных взрывных устройств, а также по оборудованию автомобилей для совершения террористических актов", - отмечали тогда в ВКС.

Российская военная операция в Сирии проводится уже пять лет. По этому случаю министр обороны РФ Сергей Шойгу давал интервью газете «Красная звезда», в котором отмечал, что при поддержке России удалось разгромить боевиков «Исламского государства» и предотвратить распространение международного терроризма.

Согласно данным на сентябрь текущего года, сирийские вооруженные силы при поддержке союзников освободили более 1 тыс. населенных пунктов, Дамаск установил контроль над 88% территории страны.

«Миссия была в Сирии необходимой, а решение о начале военной операции было верным, если не единственно возможным», - констатировал Шойгу.

Помимо предложений по отстранению Асада и выводу российских войск Уилсон также выступил с инициативой оценить потенциальную эффективность установления бесполетной зоны на всей территории Сирии. В особенности речь идет о провинции Идлиб. На сегодняшний день это единственный регион Сирии, большую часть которого контролируют боевики незаконных вооруженных формирований.

В последнее время оттуда начали поступать сообщения о готовящихся провокациях. Так, об этом 3 ноября заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон на территории САР. Согласно приводимым сведениям, боевики намеревались совершить провокации, направленные на дестабилизацию ситуации в идлибской зоне деэскалации.

В частности, они, по сведениям центра, собирались обстрелять турецкие позиции и обвинить в этом сирийские правительственные силы.

«Боевики террористических организаций планируют осуществить обстрел в районе населенного пункта Тедиль провинции Идлиб с применением минометов и реактивных систем залпового огня», - приводило РИА «Новости» слова замглавы ЦПВС контр-адмирала Александра Гринкевича.

После этого, как отмечалось, террористы планировали разместить в интернете видеозапись последствий обстрела, чтобы обвинить сирийские вооруженные силы в ударах по войскам Турции.

Кристина Сизова