Уроки Карабаха: могут ли российские средства ПВО противостоять беспилотникам

Какую роль сыграли средства ПВО в поражении Армении в нагорно-карабахском конфликте

Ряд интернет-изданий, ссылаясь на мнение неназванных российских специалистов, сообщил, что результатом конфликта в Нагорном Карабахе явилась демонстрация неэффективности средств противовоздушной обороны. Насколько это соответствует действительности, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

На этой неделе ряд порталов сообщил, что специалисты Военной академии войсковой ПВО ВС РФ провели тщательный анализ масштабных потерь армянских средств противовоздушной обороны в Нагорном Карабахе и фактически полного доминирования турецких ударных БПЛА. «Как выяснилось, виной всему оказался слишком малый показатель ЭПР (эффективная площадь рассеяния. - «Газета.Ru») у турецких дронов, что и не позволяло своевременно обнаруживать БПЛА, предоставляя возможность последним успешно открыть огонь», - говорится в одном из материалов.

Со ссылкой на представителей Военной академии войсковой ПВО ВС РФ в публикациях говорится, что результаты полигонных испытаний таких комплексов ПВО, как «Бук-М1», «Тор-М1» и «Оса-АКМ», ЗРПК «Панцирь-С1» и «Тунгуска-М1», якобы показывают их низкую эффективность при действии по малоразмерным БЛА с ЭПР менее 0,01 кв. м, в то время как у турецких ударных БПЛА этот показатель приблизительно соответствует этой же величине.

Однако источники «Газеты.Ru» заявили, что никакого отношения к вышеприведенной информации Военная академия войсковой противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского не имеет. Представители вуза ни с кем по данным вопросам на общались и никаких «полигонных испытаний», на которых проявилась бы «низкая эффективность» российских средств ПВО, не было.

Собственно говоря, на этом можно было бы поставить точку, однако история получила развитие, и некоторые российские СМИ опубликовали материалы с заголовками типа «В России объяснили неэффективность современных средств ПВО в карабахском конфликте».

Обратим внимание - именно в России. Между тем источники «Газеты.Ru» отмечают, что данные сообщения отражают усилия иностранных государств по дискредитации российского вооружения. Те отечественные СМИ, которые принялись тиражировать эти сведения, могли бы обратить внимание хотя бы на некоторые, на первый взгляд, незначительные мелочи.

К примеру, «виной всему оказался слишком малый показатель ЭПР у турецких дронов». Тем не менее, только размах крыльев у беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 12 м, а длина аппарата составляет 6,5 м. Практически для любой радиолокационной станции это более чем заметная и контрастная цель типа Ан-2. А скорость БЛА (130 км/час) и высота его полета делают Bayraktar весьма простой целью для практически любого ЗРК (ЗРС).

Значительно меньше ЭПР у израильских барражирующих боеприпасов разработки компании «Israel Aerospace Industries» Harop. Но и эти БЛА отнюдь не микроскопических размеров. Длина аппарата достигает 2,5 м, а размах крыльев - 3 м. Площадь отражающей поверхности Harop оценивается как примерно 0,5 кв. м.

Говоря о поражении армянской стороны в Нагорном Карабахе, следует напомнить, что отдельные политики в Ереване также систематически выдвигают разного рода обвинения в адрес российского оружия и средств ПВО в частности.

Однако, согласно данным источников «Газеты.Ru», в той же Сирии те же образцы вооружения проявляют себя с лучшей стороны. Тот же ЗРК «Бук», как сказал изданию высокопоставленный представитель Минобороны, «валит «Байрактары» за милую душу».

Причины поражений и неудач армянской стороны в Нагорном Карабахе заключаются не в качестве российского вооружения, а в неудовлетворительной подготовке к вооруженному конфликту, причем начиная от оперативного оборудования театра военных действий и заканчивая выучкой ряда специалистов и не в последнюю очередь - расчетов всех средств ПВО. По свидетельствам информированных источников «Газеты.Ru», она откровенно низкая.

В частности, по словам экс-секретаря Совета безопасности непризнаннойиНагорно-Карабахской Республики Самвела Бабаяна (эту информацию приводит РИА ФАН), армянские политики и военные не готовились к масштабному вооруженному конфликту с противником. Они успокаивали себя мыслью, что в форс-мажорной ситуации им на помощь придет чисто переговорный орган, не имеющий ни полномочий, ни заранее выделенного военного контингента для пресечения силой наступления азербайджанской стороны.

«Более 70% офицерского состава находились не на своих местах в смысле качества и дисциплины, - свидетельствует Бабаян. - Были и случаи бегства. Это говорит о кадровой политике последних десяти лет.

Все, кто за последние десять лет были начальниками штаба, министрами, главнокомандующими - все ответственны. Нужно открыть дело о государственной измене и расследовать их. Войну проигрывает не солдат, не народ, войну проигрывает руководство».

Азербайджанская сторона продолжительное время последовательно готовилась к взлому обороны армян на линии соприкосновения в НКР, накапливала резервы и вела разведку, включая разведку боем. Армянская сторона реагировала на действия противника эпизодически и бессистемно. Последнее, помимо прочего, подразумевало пренебрежение маскировкой, а также неспособность армян создать четко управляемую, многокомпонентную и эшелонированную систему ПВО.

Как следствие, в первый же день войны, 27 сентября, по словам Бабаяна, армяне в Карабахе за 15 минут потеряли от азербайджанских ударов до 50% своих комплексов ПВО и до 40% артиллерийской матчасти.

Так что тактико-технические характеристики вооружения и военной техники сыграли в этом вооруженном конфликте далеко не главную роль.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок