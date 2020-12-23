Госдума приняла закон о защите личных данных сотрудников силовых структур

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий силовым и судебным органам защищать данные своих сотрудников.

"Новеллы устанавливают запрет на разглашение сведений о частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих надзорных, судебных органов, а также военнослужащих даже тогда, когда для них нет реальной угрозы здесь и сейчас, поскольку такая угроза может появиться в любой момент", - пояснил суть закона член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

Основанием для защиты данных сотрудников силовых структур станет решение суда. Соответствующие поправки вносятся в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов".

Сейчас подобная защита возможна лишь в случае реальной угрозы безопасности сотрудников этих органов.

"Таким образом мы обеспечиваем защиту данной категории лиц от потенциальных угроз, причем не только для них самих, но и них родных и близких", - отметил Выборный, добавив, что речь идет об угрозах со стороны иностранных спецслужб или преступников в рамках расследования уголовных дел.

"Перечень лиц, в отношении которых может применяться такая мера безопасности, будет определяться на основе анализа потребностей правоприменительной практики по осуществлению государственной защиты и утверждаться руководителем органа, обеспечивающего безопасность", - говорится в сопроводительных документах к закону.

Данная мера может быть распространена на судей, прокуроров, следователей и других работников, ведущих оперативно-розыскные мероприятия, а также сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, ФСБ и военнослужащих, принимавших участие в контртеррористических мероприятиях, спецоперациях и "охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности".

Нельзя будет разглашать информацию, содержащуюся в запросах и других документах, направляемых при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Исключение сделано только для сведений, оглашаемых на открытом судебном заседании или ходе досудебного производства. Но и в этом случае "открыть" сведения можно будет только с разрешения следователя или дознавателя.

Анатолий Выборный добавил, что "данная инициатива становится все более актуальной и важной" с развитием интернета и цифровых технологий.

Галина Мисливская