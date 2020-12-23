Плавмастерская Балтийского флота прибыла в Тартус

ЦАМТО, 22 декабря. Плавучая мастерская ПМ-82 Балтийского флота завершила переход из Балтийского в Средиземное море и ошвартовалась в порту Тартус (Сирийская Арабская Республика).

ПМ-82 вышла из Балтийска 30 ноября, за время перехода судном пройдено более 2,5 тыс. морских миль.

После непродолжительного отдыха экипаж плавмастерской приступит к выполнению задач по обеспечению технической готовности кораблей оперативного соединения ВМФ России, выполняющих задачи в этом регионе.

В составе экипажа ПМ-82 находятся профильные специалисты, способные оперативно осуществлять различные виды ремонта кораблей. Технические помещения плавучей мастерской представляют из себя небольшие цеха со всем необходимым оборудованием. Вспомогательное судно может оказывать техническую поддержку кораблям непосредственно в море и в местах базирования.

На борту вспомогательного судна постоянно находится группа антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота.

Справочно:

ПМ-82 – третье судно в серии из пяти плавучих мастерских проекта 304. Плавучие мастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования. Полное водоизмещение – 5660 т, длина – более 120 м, максимальная скорость – 13,5 узла, дальность плавания – 9000 миль, автономность – 40 суток, сообщает пресс-служба Западного военного округа.