Турки пощупали ПВО Греции

Пара турецких истребителей F-16 вошла в воздушное пространство Греции над восточной частью Эгейского моря, не представив в предварительном порядке план полёта.

Боевые машины ВВС Турции пролетели над островами Ойнусс и Панагия. Об этом со ссылкой на Генштаб ВС Греции сообщила газета Kathimerini.

Самолёты вошли в воздушное пространство Греции и пролетели над двумя указанными островами на высоте 7,3 км.

Турецкие F-16 были обнаружены и перехвачены греческими истребителями в соответствии с международными правилами ведения боевых действий, сообщили в Генштабе ВС Греции, не указав другие подробности инцидента.