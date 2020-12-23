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Турки пощупали ПВО Греции

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Источник изображения: vpk-news.ru

Пара турецких истребителей F-16 вошла в воздушное пространство Греции над восточной частью Эгейского моря, не представив в предварительном порядке план полёта.

Боевые машины ВВС Турции пролетели над островами Ойнусс и Панагия. Об этом со ссылкой на Генштаб ВС Греции сообщила газета Kathimerini.

Самолёты вошли в воздушное пространство Греции и пролетели над двумя указанными островами на высоте 7,3 км.

Турецкие F-16 были обнаружены и перехвачены греческими истребителями в соответствии с международными правилами ведения боевых действий, сообщили в Генштабе ВС Греции, не указав другие подробности инцидента.

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  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Турция
Продукция
F-16
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