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WarSpot

В яблочко с 70 км: новая веха высокоточной артиллерии

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Источник изображения: warspot.ru

Американская артиллерия наращивает отрыв от соперников. Вчера, 21 декабря, портал defensenews.com сообщил о том, что армия США похвасталась новым достижением в рамках программы ERCA.

В ходе последних испытаний американские артиллеристы сумели поразить цель с расстояния 70 км (43 мили). Тестирование длинноствольной версии САУ Paladin проходили на полигоне Юма (штат Аризона), а стрельба велась корректируемым снарядом Excalibur повышенной дальности.

Выстрел из опытной версии САУ Paladin

Источник изображения: defensenews.com

ERCA — комплексная программа американской армии, в рамках которой проводится глубокая модернизация имеющейся на вооружении артиллерии, а также разработка новых боеприпасов. Ранее в рамках программы Long Range Cannon американская армия разработала новые модификации орудия M777.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M982 Excalibur
Компании
M777
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