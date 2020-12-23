Войска Центрального военного округа получили в 2020 году свыше 800 ед. техники

ЦАМТО, 22 декабря. Воинские части и соединения Центрального военного округа получили в 2020 году более 800 ед. новейшего и модернизированного вооружения, сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"Только в 2020 году парк боевых машин различного назначения пополнили более 800 ед. новейшего и модернизированного вооружения. Это позволило перевооружить две воинские части и пять подразделений, в том числе одно в 201-й военной базе в Таджикистане", – сказал А.Лапин.

Командующий добавил, что увеличение боевого потенциала округа тесно связано с техническим оснащение войск. За 5 лет доля современной военной техники в округе возросла почти в 4 раза.

А.Лапин также сообщил, что дальность поражения воздушных целей системами противовоздушной обороны Центрального военного округа в 2020 году выросла в 2,5 раза.

"В этом году мы успешно освоили новейшие зенитные системы С-400 "Триумф" и комплексы "Бук-М3", глубоко модернизированные Т-72Б3, а также современные транспортно-боевые вертолеты. Перевооружение войск ПВО округа на новейшие системы и комплексы позволило увеличить дальность поражения воздушного противника в два с половиной раза, а число уничтожаемых воздушных целей – в три раза", – цитирует А.Лапина пресс-служба ЦВО.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.