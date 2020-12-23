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ЦАМТО

Юрий Борисов оценил влияние новых санкций США на ОПК России

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Вице-премьер РФ Юрий Борисов
Вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

ЦАМТО, 22 декабря. ОПК России вряд ли ощутит на себе новые санкции, введенные Соединенными Штатами. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

Минторг США 21 декабря опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт.

"Мы уже привыкли к этому, даже не замечаем", – ответил Ю.Борисов на вопрос о возможных последствиях санкций.

Вице-премьер переадресовал американской стороне вопрос, какие цели преследовали США такими действиями. "Это у них надо спросить, они же вводили санкции, не мы", – цитирует "РИА Новости" Ю.Борисова.

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Борисов Юрий
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