Юрий Борисов оценил влияние новых санкций США на ОПК России

ЦАМТО, 22 декабря. ОПК России вряд ли ощутит на себе новые санкции, введенные Соединенными Штатами. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

Минторг США 21 декабря опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт.

"Мы уже привыкли к этому, даже не замечаем", – ответил Ю.Борисов на вопрос о возможных последствиях санкций.

Вице-премьер переадресовал американской стороне вопрос, какие цели преследовали США такими действиями. "Это у них надо спросить, они же вводили санкции, не мы", – цитирует "РИА Новости" Ю.Борисова.