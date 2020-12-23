По проектам ЦКБ "Рубин" за 120 лет построены 1064 подводные лодки

ЦАМТО, 22 декабря. АО "ЦКБ "Рубин" (входит в АО "ОСК") отмечает 22 декабря 2020 года 120 лет своей работы. За это время по проектам ЦКБ "Рубин" построено 948 подводных лодок для ВМФ РФ. На экспорт в состав ВМС 15 стран вошли 116 подводных лодок, созданных по проектам "Рубина".

"Благодаря проектированию атомных и неатомных подлодок в стенах одного предприятия поиск новых решений, технических и научных, не останавливается. Мы продолжаем работать над совершенствованием кораблей различных типов и созданием новых перспективных проектов", – отметил генеральный директор АО "ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит.

Первая в России проектная организация, специализирующаяся на подводном кораблестроении, была сформирована 22 декабря 1900 года, получив название "Строительная комиссия подводных лодок". Морское министерство приняло решение о проектировании и постройке "полуподводных судов" – нового класса кораблей, способных наносить удары по кораблям противника из подводного положения. Разработка проекта была поручена инженерам Ивану Бубнову, Ивану Горюнову и Михаилу Беклемишеву. Строительство и испытания первой боевой подводной лодки Военно-морского флота России "Дельфин" были успешно завершены в 1903 году.

В течение последующих 117 лет проектная организация прошла через ряд преобразований. Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин" предприятие стало в 1989 году.

Весь атомный подводный флот России, вооруженный баллистическими ракетами, построен по проектам "Рубина": с 1956 года по настоящее время созданы 143 стратегических подводных крейсера.

ЦКБ "Рубин" стало инициатором применения в СССР на подводных лодках крылатых ракет, разработав проект первой отечественной атомной подводной лодки с крылатыми ракетами – проект 659, а затем проект 675 и ряд его модификаций. Эти атомные подводные лодки первого поколения предназначались для нанесения ракетных ударов по хорошо защищенным морским целям.

В 80-е годы по проектам ЦКБ "Рубин" были построены атомные подводные лодки третьего поколения проектов 949 и 949А, вооруженные противокорабельными крылатыми ракетами. Эти подводные лодки характеризуются высокими скрытностью, маневренностью и управляемостью.

В настоящее время по проектам "Рубина" ведется серийное строительство атомных и неатомных подводных лодок четвертого поколения.

Новым направлением для "Рубина" стало проектирование морских роботизированных комплексов. Создан первый в мире автономный необитаемый подводный аппарат, который погрузился на дно Марианской впадины 8 мая 2020 года, – "Витязь-Д".

Помимо 120-летия работы, 2020 год для ЦКБ "Рубин" отмечен еще четырьмя юбилейными датами:

– 31 декабря этого года исполнится 40 лет со дня передачи ВМФ первой "Варшавянки": головной подводной лодки проекта 877. За это время по проектам 877 и 636 построена 71 подводная лодка;

– 29 декабря – 40 лет подписания приемного акта головного корабля третьего поколения проекта 949 "Архангельск" с атомными крылатыми ракетами;

– 12 ноября – 60 лет со дня вступления в строй первой советской атомной подводной лодки с баллистическими ракетами проекта 658;

– 19 сентября – 110 лет со дня рождения Павла Пустынцева, который возглавлял конструкторское бюро с 1951 по 1974 год. Новый на тот момент тип подводных лодок – с крылатыми ракетами – создавался под его руководством. 56 подводных лодок, в том числе 48 атомных, были построены по проектам главного конструктора Павла Пустынцева. Он был одним из инициаторов создания самой глубоководной подводной лодки мира –"Комсомолец", освоившей глубину погружения 1000 метров.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".