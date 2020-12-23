Удар по колонне: применение Ми-35М против террористов сняли на видео

Боевые вертолеты Ми-35М военно-воздушных сил Нигерии провели очередной успешный ночной рейд против боевиков "Боко Харам" (запрещенная в России террористическая организация).

Как сообщают в оборонном ведомстве государства, винтокрылые машины атаковали колонну из семи пикапов, на которых передвигались члены незаконных вооруженных формирований. Точным огнем было выведено из строя два транспортных средства, обезврежены несколько передвигавшихся на них боевиков.

По всей видимости, в ходе обстрела применили двуствольные 23-мм автоматические пушки ГШ-23Л, имеющие боекомплект до 450 выстрелов. Они обладают высокой скорострельностью (до 3200 выстрелов в минуту), начальная скорость снарядов, каждый из которых весит 173 грамма, достигает 715 метров в секунду.

Предусмотрена возможность подвески двух дополнительных контейнеров с такими орудиями.

Известно, что "тридцать пятые" могут задействовать неуправляемые 80-мм авиационные ракеты С-8 различных модификаций, всего до 80 штук, а также высокоточные ПТУР "Штурм-В" и "Атака-М" с дальностью стрельбы 5000-6000 метров.

Ми-35М оборудованы совершенным оптико-электронным оборудованием, в том числе тепловизионным, которое обеспечивает эффективное применение в ночных условиях. Что и было продемонстрировано в обнародованном видео.

Ранее вертолеты данной модели многократно подтверждали свою высокую эффективность во время боевых операций против террористов в Ираке и Сирии.

Алексей Моисеев