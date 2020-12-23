Войти
ТАСС

Авиадесантируемая самоходка "Лотос" для ВДВ вышла на предварительные испытания

429
0
0
Первый опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос"
Первый опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Паньшин

"Лотос" продемонстрирует работу в движении, на плаву и при десантировании, боевая машина также произведет 300 выстрелов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Авиадесантируемое самоходное артиллерийское орудие (САО) "Лотос" разработки Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) вышло на этап предварительных испытаний. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Лотос" продемонстрирует работу в движении, на плаву и при десантировании. Из 600 км пробега 50% придется на грунтовые дороги, 30% - на булыжные и щебенчатые дороги, и 10% машина пройдет по бездорожью. Испытания позволят в том числе оценить возможности самоходного орудия по преодолению различных препятствий", - приводят в Ростехе слова индустриального директора кластера вооружений Бекхана Оздоева.

Кроме того, боевая машина произведет 300 выстрелов. "В ходе стрельбовых испытаний будут проведены проверки максимальной и минимальной дальности и кучности стрельбы по местности, точности и кучности стрельбы прямой наводкой, скорострельности различными типами боеприпасов", - пояснили в госкорпорации.

Всего программа предварительных испытаний включает более 80 пунктов. Специалисты определят и оценят тактико-технические и эксплуатационные характеристики опытного образца, соответствие требованиям тактико-технического задания и выработают рекомендации для госиспытаний.

САО "Лотос" создано на базе боевой машины десанта БМД-4М. Машина оснащена боевым отделением со 120-миллиметровым орудием с высокой степенью автоматизации операций подготовки и ведения стрельбы. Масса составляет не более 18 тонн, максимальная скорость - 70 км/ч, мощность двигателя - 450 л. с., запас хода - не менее 500 км. Боевой расчет состоит из четырех человек. Скорострельность - 6-8 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы - до 13 км.

В ноябре этого года "Лотос" успешно завершил приемо-сдаточные испытания. Военные представители в ЦНИИточмаш подтвердили соответствие опытного образца самоходки рабочей конструкторской документации и готовность машины к предварительным испытаниям.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМД-4
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
Похожие новости
26.11.2020
«Лотос» для ВДВ: в России испытают новую «самоходку»
03.08.2020
ВДВ получат новое самоходное артиллерийское орудие
03.08.2020
Новую артиллерийскую самоходку "Лотос" для ВДВ впервые увидела широкая публика в субботу на подмосковном полигоне
01.07.2019
Новый дальнобойный планирующий снаряд создадут для самоходки "Лотос"
21.08.2014
Новейший вариант истребителя "Абрамсов" и "Леопардов" - самоходный "Спрут" появится в декабре 2014 года
08.08.2014
Российские десантники испытывают БМД-4М
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 11:57
  • 5
Твердотельное лазерное оружие. Тогда и сегодня!
  • 23.12 11:50
  • 155
Огневая мощь свободы
  • 23.12 11:38
  • 4
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 23.12 11:28
  • 79
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 23.12 11:06
  • 2
Под экспортные ограничения США попали более 40 российских компаний
  • 23.12 10:54
  • 121
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 23.12 09:29
  • 169
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 23.12 09:26
  • 3
ОСК рассчитывает построить новый авианосец на "Севмаше"
  • 23.12 09:07
  • 9
Интервью Юрия Борисова
  • 23.12 07:33
  • 2
Ловля субмарин в мутной воде ОАК
  • 23.12 06:15
  • 4
Уроки Карабаха: могут ли российские средства ПВО противостоять беспилотникам
  • 23.12 06:03
  • 1
Новая американская РЛС в Норвегии под прицелом российского БРК
  • 23.12 05:21
  • 256
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 22.12 21:34
  • 37
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 22.12 21:23
  • 2
ОАК взяла на себя управление компанией "Сухой"