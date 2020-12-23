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Известия.ru

Ракетные войска получили на вооружение четыре комплекса «Авангард»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска стратегического назначения (РВСН) получили на вооружение уже четыре ракетных комплекса стратегического назначения «Авангард». Об этом говорится в сборнике «Основных итогов деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2012–2020 годах».

Первый полк, вооруженный «Авангардом», заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии в декабре 2019 года. Сколько комплексов в него входит, официально не сообщалось.

В октябре глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в Оренбургской ракетной дивизии до конца года подготовят инфраструктуру для развертывания еще двух таких ракетных комплексов.

«В период с 2012 по 2020 год проведено пять успешных пусков межконтинентальной баллистической ракеты с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками «Авангард», — приводит «РИА Новости» слова из сборника.

Минобороны также опубликовало новые данные о скорости полета гиперзвукового блока «Авангарда», он разгоняется до 28 Махов (скоростей звука), что равняется примерно 7,5 километрам в секунду.


В декабре 2019 года Минобороны провело испытательный пуск «Авангарда», в ходе которого была подтверждена возможность развития скорости в 27 махов — более 30 тыс. км/ч. Кроме того, была опубликована первая видеозапись пуска.

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Россия
Продукция
Авангард РК
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