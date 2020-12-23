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Раскрыты подробности испытаний российских гиперзвуковых «Авангардов»

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В России с 2012 года были проведены пять успешных пусков межконтинентальной баллистической ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком «Авангард». Подробности испытаний раскрыли в «Основных итогах деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2012-2020 годах», передает РИА Новости.

В документе также указываются новые данные о скорости, которой может достигать «Авангард» в полете. Отмечается, что она составляет 28 Махов — это около 7,5 километра в секунду. При этом ранее сообщалось, что в ходе испытаний данные ракеты развивали скорость около 27 Махов.

Кроме того, в документе говорится о том, что на вооружении Российских войск стратегического назначения (РВСН) находятся уже четыре комплекса «Авангард».

В сентябре президент России Владимир Путин рассказал, что ракетный комплекс «Авангард» создан по инициативе российского конструктора ракетной и ракетно-космической техники Герберта Ефремова, тогда же награжденного орденом Андрея Первозванного. На боевое дежурство первый полк, вооруженный «Авангардами», заступил в декабре 2019 года.

Впервые об «Авангарде» Путин заявил во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Тогда российский лидер сообщил, что крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука и «идет к цели как метеорит, как огненный шар».

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