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WarSpot

Истребитель без пилота вышел на «пробежку»

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Источник изображения: warspot.ru

«Верный ведомый» от Boeing готовится к первому полёту. Вчера, 21 декабря, пресс-служба компании на своём официальном YouTube-канале опубликовала видео с «пробежкой» беспилотника Loyal Wingman.

«Телохранитель» для истребителя впервые вышел на взлётно-посадочную полосу в октябре. На новом видео показаны скоростные наземные испытания, за которыми последует первый полет.

Скоростные наземные испытания беспилотника Loyal Wingman

В прошлом году Минобороны Австралии подписало с Boeing Australia контракт на сборку трёх опытных образцов беспилотных ведомых. Проект получил название Boeing Airpower Teaming System (BATS). Ключевая особенность нового беспилотника — его модульная структура: он может комплектоваться различными носовыми модулями, а также нести разведывательные модули или вооружение.

Новые беспилотники в Boeing называют Loyal Wingman. Летательный аппарат представляет собой почти 12-метровый дрон, способный действовать автономно или под управлением оператора. При этом управление может осуществляться как с наземной станции, так и экипажем пилотируемого самолёта. В Минобороны Австралии называют новую разработку «щитом для более дорогих пилотируемых самолётов».

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Компании
Boeing
Проекты
БПЛА
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