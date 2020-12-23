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РИА Новости

Борисов сообщил о продолжающихся испытаниях "Циркона"

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Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Белого моря по береговой цели
Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Белого моря по береговой цели.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Испытания новой российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" продолжаются, сообщил журналистам во вторник вице-премьер Юрий Борисов.

"Сейчас идут испытания", - ответил он на вопрос о "Цирконе".

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что гиперзвуковыми ракетами "Циркон" будут вооружаться как надводные корабли, так и подлодки.

При этом ранее Минобороны сообщало о двух успешных испытательных пусках "Циркона" с борта фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". О пусках ракеты с подлодок пока не объявлялось.

Сейчас проходит испытания новейшая атомная подлодка проекта 885М "Казань" - носитель ракет подобного класса.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
22350
885 Ясень
ГЗЛА
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