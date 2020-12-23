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РИА Новости

РВСН получили на вооружение четыре ракетных комплекса "Авангард"

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Ракетный комплекс "Авангард" установили в шахту под Оренбургом
Ракетный комплекс "Авангард" установили в шахту под Оренбургом.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Российские войска стратегического назначения (РВСН) получили на вооружение уже четыре ракетных комплекса стратегического назначения "Авангард", следует из сборника "Основных итогов деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2012-2020 годах", который имеется в распоряжении РИА Новости.

Как отмечается в материалах ведомства, число ракетных комплексов "Авангард" в период с 2012 по 2020 годы выросло до четырех.

Первый полк, вооруженный "Авангардом", заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии в декабре 2019 года. Сколько комплексов в него входит, официально не сообщалось. В октябре министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в Оренбургской ракетной дивизии до конца года подготовят инфраструктуру для развертывания еще двух "Авангардов".

Как сообщил в понедельник на итоговой коллегии Минобороны России президент РФ Владимир Путин, Россия разрабатывает планы перевода гиперзвукового комплекса "Авангард" с ракет "Стилет" на перспективные ракетные комплексы. Как сказал журналистам в кулуарах коллегии командующий РВСН Сергей Каракаев, на ракетный комплекс "Авангард" продолжается перевооружение Ясненского ракетного соединения.

По данным ведомства, скорость полета блока достигает 28 скоростей звука или 7,5 км/с.

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