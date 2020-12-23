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РИА Новости

Минобороны опубликовало новые данные о скорости "Авангарда"

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Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард"
Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард".
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Минобороны опубликовало новые данные о скорости полета гиперзвукового блока ракетного комплекса "Авангард".

Он разгоняется до 28 Махов, следует из "Основных итогов деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2012-2020 годах", которые имеются в распоряжении РИА Новости. Это примерно 7,5 километра в секунду.

Один Мах — число, характеризующее скорость звука в определенной среде. На разной высоте от Земли этот показатель разный, так как воздух у поверхности плотнее, чем на высоте. Непосредственно у земной поверхности один Мах составляет 340 метров в секунду.

В конце 2018 года вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что на испытаниях "Авангард" набрал скорость около 27 Махов. До этого Владимир Путин говорил, что скорость полета блока "Авангарда" в плотных слоях атмосферы может превышать 20 Махов.

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Страны
Россия
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