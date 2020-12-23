Войти
ЦАМТО

ВВС Малайзии приступают к оценке заявок в рамках тендера, предусматривающего лизинг до 8 новых вертолетов

412
0
0
Nuri_bd
Sikorsky S-61A-4 Nuri. Источник: www.militaryparitet.com.

ЦАМТО, 22 декабря. Командование ВВС Малайзии завершило прием заявок на тендер, предусматривающий лизинг до восьми многоцелевых вертолетов после недавнего объявления об отказе от устаревших S-61A-4 "Нури", которые эксплуатировались более 50 лет.

Как сообщает Daily Express со ссылкой на заявление генерала Акбала Абдул Самада в ходе пресс-конференции на авиабазе "Субанг", открытый тендер на аренду с возможностью выкупа (лизинг) вертолетов, который был открыт 15 октября, закрыт 18 декабря. Далее предстоит оценка предложений и выбор победителя – местной компании, которая предоставит приобретенные ею вертолеты иностранного производства.

Командование ВВС Малайзии объявило о намерении взять в лизинг до восьми многоцелевых вертолетов 15 января 2020 года. Аренда рассматривается как временное решение для обеспечения острых потребностей ВВС до закупки новых машин, на что может потребоваться, как ожидается, до 3 лет.

ВВС требуются до восьми средних многоцелевых вертолетов для обеспечения безопасности в Южно-Китайском море и Восточной Малайзии. Для финансирования лизинга ВВС предложили направить 70 млн. ринггитов (17,5 млн. долл.), которые были выделены в бюджете на обслуживание "Нури".

Решение о поэтапном отказе от "Нури" было принято с учетом высокого уровня износа машин, "непомерных" расходов на их техническое обслуживание и проблем с поставкой запасных частей.

Вертолеты, которые планируется арендовать, не назывались. Однако по данным The New Straits Times, высока вероятность того, что ВВС Малайзии будут поставлены новые EC-725 "Каракал" (H-225M), поскольку 12 машин этого типа уже получены, начиная с 2012 года. Таким образом, ВВС смогут сэкономить на подготовке инфраструктуры, обслуживании и обучении личного состава.

Применение "Нури" было прекращено после того, как в августе 2019 года очередной вертолет совершил аварийную посадку в армейском лагере недалеко от границы Малайзии и Таиланда. Как тогда было заявлено, техническое состояние "Нури" вызывает озабоченность командования ВС на протяжении последних нескольких лет.

Как сообщал ЦАМТО, Малайзия приобрела 43 вертолета S-61 версии A-4 в 1966 году. Первая машина была поставлена в 1967 году, а последняя – в конце 1970-х гг. Их налет составляет более 14000 часов. По сообщениям СМИ, за эти годы более 22 человек погибли в 22 катастрофах "Нури".

На вооружении малазийских ВВС состоит около 12 вертолетов "Нури". Авиакрыло Сухопутных войск эксплуатирует четыре машины, еще 10 ед. находятся на хранении.

ВВС Малайзии также эксплуатируют 12 транспортных вертолетов H-225M компании Airbus, которые были приобретены в 2010 году после крушения одного из "Нури" в 2007 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Малайзия
Таиланд
Продукция
AS-332
SH-3
Компании
Airbus
Проекты
2020-й год
H225
Похожие новости
03.09.2020
Интервью Анатолия Сердюкова
29.05.2019
Итоги выполнения государственного оборонного заказа Украины в 2018 году
30.04.2019
Шумный транспорт тихих солдат
12.02.2018
Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
25.01.2010
Eurocopter выполнил задачи 2009 года по продажам и объему поставок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 11:57
  • 5
Твердотельное лазерное оружие. Тогда и сегодня!
  • 23.12 11:50
  • 155
Огневая мощь свободы
  • 23.12 11:38
  • 4
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 23.12 11:28
  • 79
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 23.12 11:06
  • 2
Под экспортные ограничения США попали более 40 российских компаний
  • 23.12 10:54
  • 121
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 23.12 09:29
  • 169
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 23.12 09:26
  • 3
ОСК рассчитывает построить новый авианосец на "Севмаше"
  • 23.12 09:07
  • 9
Интервью Юрия Борисова
  • 23.12 07:33
  • 2
Ловля субмарин в мутной воде ОАК
  • 23.12 06:15
  • 4
Уроки Карабаха: могут ли российские средства ПВО противостоять беспилотникам
  • 23.12 06:03
  • 1
Новая американская РЛС в Норвегии под прицелом российского БРК
  • 23.12 05:21
  • 256
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 22.12 21:34
  • 37
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 22.12 21:23
  • 2
ОАК взяла на себя управление компанией "Сухой"