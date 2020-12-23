ВВС Малайзии приступают к оценке заявок в рамках тендера, предусматривающего лизинг до 8 новых вертолетов

ЦАМТО, 22 декабря. Командование ВВС Малайзии завершило прием заявок на тендер, предусматривающий лизинг до восьми многоцелевых вертолетов после недавнего объявления об отказе от устаревших S-61A-4 "Нури", которые эксплуатировались более 50 лет.

Как сообщает Daily Express со ссылкой на заявление генерала Акбала Абдул Самада в ходе пресс-конференции на авиабазе "Субанг", открытый тендер на аренду с возможностью выкупа (лизинг) вертолетов, который был открыт 15 октября, закрыт 18 декабря. Далее предстоит оценка предложений и выбор победителя – местной компании, которая предоставит приобретенные ею вертолеты иностранного производства.

Командование ВВС Малайзии объявило о намерении взять в лизинг до восьми многоцелевых вертолетов 15 января 2020 года. Аренда рассматривается как временное решение для обеспечения острых потребностей ВВС до закупки новых машин, на что может потребоваться, как ожидается, до 3 лет.

ВВС требуются до восьми средних многоцелевых вертолетов для обеспечения безопасности в Южно-Китайском море и Восточной Малайзии. Для финансирования лизинга ВВС предложили направить 70 млн. ринггитов (17,5 млн. долл.), которые были выделены в бюджете на обслуживание "Нури".

Решение о поэтапном отказе от "Нури" было принято с учетом высокого уровня износа машин, "непомерных" расходов на их техническое обслуживание и проблем с поставкой запасных частей.

Вертолеты, которые планируется арендовать, не назывались. Однако по данным The New Straits Times, высока вероятность того, что ВВС Малайзии будут поставлены новые EC-725 "Каракал" (H-225M), поскольку 12 машин этого типа уже получены, начиная с 2012 года. Таким образом, ВВС смогут сэкономить на подготовке инфраструктуры, обслуживании и обучении личного состава.

Применение "Нури" было прекращено после того, как в августе 2019 года очередной вертолет совершил аварийную посадку в армейском лагере недалеко от границы Малайзии и Таиланда. Как тогда было заявлено, техническое состояние "Нури" вызывает озабоченность командования ВС на протяжении последних нескольких лет.

Как сообщал ЦАМТО, Малайзия приобрела 43 вертолета S-61 версии A-4 в 1966 году. Первая машина была поставлена в 1967 году, а последняя – в конце 1970-х гг. Их налет составляет более 14000 часов. По сообщениям СМИ, за эти годы более 22 человек погибли в 22 катастрофах "Нури".

На вооружении малазийских ВВС состоит около 12 вертолетов "Нури". Авиакрыло Сухопутных войск эксплуатирует четыре машины, еще 10 ед. находятся на хранении.

ВВС Малайзии также эксплуатируют 12 транспортных вертолетов H-225M компании Airbus, которые были приобретены в 2010 году после крушения одного из "Нури" в 2007 году.