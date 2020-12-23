Начались поставки ЗРК "Пэтриот" Вооруженным силам Швеции

ЦАМТО, 22 декабря. Агентство материального обеспечения Вооруженных сил Швеции (FMV) объявило о получении первых элементов нового зенитного ракетного комплекса "Пэтриот", заказанного для Вооруженных сил страны.

Как заявлено, из США поставлен инструмент и испытательное оборудование в контейнерах. Это оборудование будет использоваться для сертификации первой шведской батареи, которая будет проведена в следующем году. На очереди – силовые установки и автомобильные шасси.

Помимо передачи инструмента и испытательного оборудования, представители СВ США прибыли в Хальмстад для подготовки технической сертификации. По их словам, условия для испытаний, которые им предстоит провести, соответствуют требованиям, и проблем при проведении испытаний не ожидается.

Техническая проверка будет более обширной, чем обычно, поскольку Швеция станет первой страной, получившей последнюю конфигурацию программного обеспечения.

Весной 2021 года Агентство FMV намерено поставить как тяжелые автомашины, так и мощные силовые установки, входящие в состав ЗРК.

В рамках проекта планируется поставка как компонентов американского производства, так и оборудования, которое ВС Швеции закупают самостоятельно. После поставки комплектующих, приобретенных у неамериканских поставщиков, FMV проведет проверку их интеграции с американскими системными блоками.

Как сообщал ЦАМТО, 2 августа 2018 года правительство Швеции после подведения итогов тендера уполномочило Агентство по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) заключить с властями США контракт на поставку четырех батарей системы ПВО/ПРО "Пэтриот", ракет, сопутствующего оборудования и запасных частей, средств технического обслуживания, услуг обучения и технической поддержки. Целью проекта является поставка ВС Швеции, начиная с 2020 года, системы ПРО/ПВО, которая должна быть готова к боевому применению не позднее 2025 года.

В феврале 2018 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Швеции в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех модернизированных батарей ЗРК "Пэтриот" в конфигурации PAC-3+, включая РЛС AN/MPQ-65, 12 пусковых установок M903, 100 ЗУР MIM-104E (GEM-T), 200 ЗУР PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement), другого оборудования и услуг. Полная стоимость продажи может составить 3,2 млрд. долл.

В начале августа 2018 года представители правительств Швеции и США подписали письмо с предложением и принятием предложения о покупке базового комплекта "Пэтриот". Окончательная стоимость соглашения не раскрывается, однако, как сообщалось ранее, стоимость начального пакета должна составить около 1,2 млрд. долл. Стоимость одобренного Госдепом США комплекта продажи существенно выше, поскольку в запросе FMV указывался самый полный перечень оборудования для оснащения 4 батарей.

В частности, на первом этапе планируется приобрести минимальный пакет ракет, необходимый для организации боевого дежурства и обучения личного состава. В перспективе может быть реализован опцион на поставку основной партии ЗУР, что увеличит стоимость продажи до 3 млрд. долл.

Начальный контракт стоимостью 692,9 млн. долл. на поставку ЗРК "Пэтриот" ВС Швеции был подписан с компанией Raytheon в декабре 2018 года.