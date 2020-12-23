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Российская газета

Комплекс "Бал" взял под прицел новую американскую РЛС

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Источник изображения: rg.ru

После того как в Норвегии вблизи российских границ была развернута радиолокационная система Globus III, командование Северного флота было вынуждено принять ответные меры - на полуостров Средний была переброшена батарея берегового противокорабельного комплекса "Бал".

Новый радар является совместным проектом ВВС США и разведывательной службы Норвегии. Как отмечает еженедельник "Звезда", РЛС дополнила уже существующую систему Globus II и усилила возможности по сбору информации о стратегическом потенциале России в Арктическом регионе.

Globus III тесно связана с радаром на авиабазе Эглин в штате Флорида, таким образом, радиолокационная станция выполняет в первую очередь задачи в интересах стратегического командования США. Данные с обоих радаров поступают в первую эскадрилью космического контроля в Колорадо, которая является подразделением 21-го космическому крыла. Основная задача последнего - предупреждение о ракетном нападении и угрозах в космосе.

Расстояние от развернутых ракетных комплексов до норвежского города Киркенес составляет 65 километров. "Бал" оснащается дозвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-35У с дальностью стрельбы до 260 километров. Они отличаются новой комбинированной системой наведения. Так, например, активно-пассивная радиолокационная головка самонаведения "Грань-К" позволяет захватывать цель на дальности 50 километров.

"Бал" при необходимости способен наносить удары и по наземным объектам, включая РЛС. Х-35 с проникающей осколочно-фугасной боевой частью могут гарантированно поражать не только надводные корабли, но и цели на суше.

Время подготовки к стрельбе на неподготовленной позиции составляет всего около 10 минут. Целеуказание "Бал" получает как с собственной РЛС, так и с разведывательных беспилотников или загоризонтных радаров. Стрельба может вестись как одиночными пусками, так и залпом - интервал составляет всего три секунды.


Тимур Алимов

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
США
Продукция
Бал РК
Х-35
Проекты
Арктика
БПЛА
СФ
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