Про работу космонавтов на МКС снимут VR-сериал. Местом съемки станет сама орбитальная станция. В главных ролях — российские космонавты, работающие на МКС, сообщает телеканал «Известия». Кудь-Сверчков и Рыжиков покажут, как устроена жизнь на модуле. В сериале будут и потрясающие виды на Землю. Зрителей ждет фильм с эффектом присутствия.

Про работу космонавтов на МКС снимут VR-сериал. Местом съемки станет сама орбитальная станция. В главных ролях — российские космонавты, работающие на МКС, сообщает телеканал «Известия». Кудь-Сверчков и Рыжиков покажут, как устроена жизнь на модуле. В сериале будут и потрясающие виды на Землю. Зрителей ждет фильм с эффектом присутствия.