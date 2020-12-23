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Известия.ru

На МКС снимут VR-сериал

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Про работу космонавтов на МКС снимут VR-сериал. Местом съемки станет сама орбитальная станция. В главных ролях — российские космонавты, работающие на МКС, сообщает телеканал «Известия». Кудь-Сверчков и Рыжиков покажут, как устроена жизнь на модуле. В сериале будут и потрясающие виды на Землю. Зрителей ждет фильм с эффектом присутствия.

Про работу космонавтов на МКС снимут VR-сериал. Местом съемки станет сама орбитальная станция. В главных ролях — российские космонавты, работающие на МКС, сообщает телеканал «Известия». Кудь-Сверчков и Рыжиков покажут, как устроена жизнь на модуле. В сериале будут и потрясающие виды на Землю. Зрителей ждет фильм с эффектом присутствия.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МКС
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