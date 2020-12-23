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ТАСС

Рогозин потребовал от США отменить санкции против российских предприятий

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

По словам главы Роскосмоса, санкции являются "вредными", потому что создадут дополнительные препятствия и раздражение в сотрудничестве россиян и американцев, в том числе на МКС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который также является спецпредставителем президента РФ по международному сотрудничеству в космосе, потребовал от правительства США отменить санкции против российских предприятий. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"А потому ради сохранения нашего общего дела я требую от правительства США эти санкции в отношении наших предприятий немедленно отменить. Будем считать, что это "недоразумение", - написал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, санкции являются "вредными", потому что создадут дополнительные препятствия и раздражение в сотрудничестве россиян и американцев, в том числе на МКС. Также Рогозин посчитал введенные Минторгом США ограничения незаконными, как и все раннее вводимые против российских физических и юридических лиц санкции.

Кроме того, как считает гендиректор госкорпорации, санкции бессмысленны, "поскольку к "конечным военным пользователям" произвольно отнесены компании, которые таковыми не являлись и не являются". В качестве примера Рогозин привел ЦНИИмаш, в состав которого входит Центр управления полетами МКС, где постоянно находится группа специалистов NASA. "Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями?" - подчеркнул Рогозин.

Глава Роскосмоса напомнил, что Ракетно-космический центр "Прогресс" делает ракеты-носители "Союз-2", с помощью которых корабль "Союз МС" уже 10 лет доставляет американских астронавтов на МКС. "Получается, у наших американских коллег вновь "батут заработал", и первым делом они решили плюнуть в самарский колодец. Не рановато ли, коллеги, вдруг опять ваш "батут" порвется, и придется вновь из нашего колодца свою страсть к космосу удовлетворять?" - заключил Рогозин.

Накануне Минторг США ввел санкции против ряда российских и китайских предприятий. В списке, в частности, оказались ЦНИИмаш и РКЦ "Прогресс", которые входят в Роскосмос. По мнению Вашингтона, подпавшие под санкции предприятия сотрудничают с Вооруженными силами РФ. Включение в список означает, что организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий США. Всего в списке 58 китайских и 45 российских организаций.

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