Под экспортные ограничения США попали более 40 российских компаний

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Министерство торговли США включило несколько десятков российских предприятий и организаций в список, к которым применят ограничения на экспорт. Американские власти считают эти компании "военными конечными пользователями", что делает их объектом правил экспортного контроля. Это означает, что для экспорта или реэкспорта определенных товаров им потребуется лицензия.

Всего в списке 103 организации — 45 российских и 58 китайских. Но фактически российских компаний 41, так как названия некоторых из них дублируются: например, корпорация "Иркут" названа три раза, Объединенная авиастроительная корпорация и Казанский вертолетный завод — дважды.

В Вашингтоне утверждают, что все эти компании несут "неприемлемый риск" военного использования экспортных технологий.

Минобороны, СВР и предприятия авиапрома

В частности, в списке значатся российское Министерство обороны, Служба внешней разведки и специальный летный отряд "Россия". Попали туда девять предприятий авиационной промышленности: корпорация "МиГ", АО "Гражданские самолеты Сухого", компания "Сухой", "Туполев", корпорация "Иркут" (производит истребители типа Су-30, учебно-тренировочные Як-130 и гражданские МС-21), Казанский вертолетный завод, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина (выпускает самолеты Су-57, Су-35 и Су-30МК2), Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева и Объединенная авиастроительная корпорация.

Затронули санкции и космическую сферу — в списке фигурирует КЦ "Прогресс", который производит ракеты семейства "Союз", а также головной научный институт "Роскосмоса" — Центральный научно-исследовательский институт машиностроения.

"Росатом" и "Ростех"

Впервые с 2014 года под санкциями оказались предприятия ядерного оружейного комплекса "Росатома": Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова (ВНИИА) и Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова (НИТИ).

Основное направление деятельности ВНИИА — разработки в области ядерного оружия, институт участвует также в создании российского квантового компьютера. НИТИ занимается прежде всего испытаниями судовых ядерных энергоустановок.

Кроме того, в санкционный список попала Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех"). Она производит двигатели для военной и гражданской авиации, а также космических программ — в частности, созданными в ОДК турбовентиляторными двигателями ПД-14 оснащен новый российский среднемагистральный самолет МС-21, который совершил недавно первый полет.

На решение американских властей отреагировали в "Ростехе".

"Мы уже забыли, как это — жить без санкций. Поэтому ничего нового. Очередной виток недружественных действий и дополнительный стимул для нас работать еще лучше", — заявили в корпорации.

Комментарий посла

Очередное расширение санкционного списка деструктивно и подрывает не только экономическое взаимодействие между Россией и США, но и перекрывает любую положительную перспективу, считает посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его заявление опубликовано на странице российского посольства в Facebook.

"Необходимо отметить, что в антироссийском запале в Вашингтоне решили не считаться и с интересами собственного бизнеса. Лишают его возможности нормального сотрудничества с российскими партнерами в весьма перспективных сферах", — сказал Антонов.

Он отметил, что эти шаги ввергают российско-американские отношения в еще больший кризис.

"Выход из него возможен, только если в США будут готовы выстраивать отношения на принципах равноправия и взаимного уважения. Пока такого стремления мы не видим", — заключил посол.

"Единственная логика"

США вводят все новые санкции, так как опасаются конкурентоспособности российских технологий, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"И дело здесь не в конкуренции американских политиков друг с другом (а и она хромает по все множащимся параметрам), а в нарастающей неспособности США конкурировать на равных с геополитическими соперниками", — считает он.

По словам сенатора, наложение санкций на предприятия ВПК за их сотрудничество с оборонными структурами вне пределов разумной логики и здравого смысла, а санкции в отношении Минобороны, СВР и других правительственных структур — просто смехотворны. Точнее, добавил Косачев, "было бы очень смешно, если бы не было так грустно".

"Единственная логика, которую можно в этом случае проследить в действиях американцев, — так это косвенное признание того, что российские технологии двойного назначения в высшей степени передовые и прорывные, дееспособные и конкурентоспособные", — подчеркнул он.

И потому американцам ничего не остается, как пытаться сдерживать развитие технологий в других странах. "Уверен, что попытками дело и ограничится", — заключил сенатор.